洗碗碟機貼士｜吸塵機﹑電飯煲﹑熱水煲等，都是每個家庭都幾乎會有的電器，而洗碗碟機即是很多人「十五十六」，經常考慮買不買好的家電。原因不外乎廚房空間不足，或質疑洗碗碟機的效率。消委會就曾教路，指出 12 個使用洗碗碟機的貼士，只要用得啱，不只能省卻後多功夫，碗碟也會清洗得更乾淨。



洗碗碟機不是萬能

部分人會誤會，洗碗碟機可以直接把碗碟放進內，其實使用時是應該先把殘餘的固體食物抹走，甚至先用吸油紙面輕抹表面，更有效去除油漬。而亦不是所有餐具都能夠使用洗碗碟機，木質﹑不耐熱的塑膠﹑鋁﹑水晶和可生銹的金屬餐具也不應放入機內清洗。

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洗碗碟機能節省非常多時間，清洗效果更比手洗好（ Google 圖片）

擺位至關重要

想洗得乾淨，除了本身的機能之外，碗碟的擺位非常講究。不同大小的碟子應由大至小排好，讓水柱噴射至更廣泛的地方。同時，由於下層的溫度比較高，而且水柱存度更強，沾有頑固污漬的鍋具可放在下層清洗，而杯子﹑刀叉﹑筷子﹑耐熱的塑膠應放在上層，而且不應被大件餐具蓋住。器皿的開口位也不應蓋住，以免水柱會不能沖洗內部。

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