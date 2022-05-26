《SPY X FAMILY》女主角安妮亞的搞鬼表情千變萬化，最近Youtube頻道「MillkunTV」更以「安妮亞的12種動漫畫風」為題，用《龍珠》、《鬼滅》等12套知名漫畫的造型去繪畫安妮亞，最後更有張相當震撼的二創超爆笑彩蛋！



SPY X FAMILY 唔講冇話題

《SPY X FAMILY 間諜家家酒》集冒險溫情搞笑於一身，已經是Netflix用戶每個周末必追的動畫，近來人家問你有沒有看動畫，講鍾意《SPY X FAMILY》是最安全的答案，再補多句「安妮亞好可愛」，「傲嬌次子成日開filter美化安妮亞勁cute！」「你會唔會買安妮亞SHF公仔呀？想要！」如果想再談多一點《SPY X FAMILY》的話題，不妨叫朋友估估以下12張「安妮亞的12種動漫畫風」是甚麼作品的畫風，有排傾！

Youtube頻道「MillkunTV」以「安妮亞的12種動漫畫風」為題，以12套知名漫畫的造型去繪畫安妮亞。（Youtube頻道「MillkunTV」截圖）

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安妮亞12道風味（答案及超爆笑彩蛋在圖輯最後）

Youtube頻道「MillkunTV」真的好厲害，全部12張畫都有鏡頭拍攝繪畫過程，全部徒手繪製+marker上色！

+ 10

預告：12道風味約兒已在製作中！！！

（Youtube頻道「MillkunTV」截圖）

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（原片連結）