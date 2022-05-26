《咒術迴戰0》劇場版電影乘戲院重開之勢，上映1星期收500萬，以非吉卜力、新海誠、EVA動畫電影來說，已經是很出色的成績。作品紅自然多是非，5月25日連登討論區動漫台有人討論「點解咁多港女鍾意睇《咒術迴戰》？」引發大量負評！



電影公司力谷女性市場

連登用戶洛杉磯銀河修理員發文指：「識得唔只一個女仔fd有追，劇場版一出就衝去睇，Ig post戲飛。套嘢有咩咁吸引港女？」相信是因為近期《咒術迴戰0》劇場版前傳上映，香港有鋪天蓋地宣傳，商場有pop up store，地鐵有廣告，仲有偶像歌手搞Music Live。

《咒術迴戰0》海報／連登討論區截圖

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貼文一出，半日收322個負評，都已經2022年了，點解女仔仍未可以有自己喜歡的動畫作品？以下三個點解咁多港女鍾意睇咒術迴戰的原因，全部都收爆腐皮，被巴絲一一反擊：

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利申先！下圖為影響歌手有栖川縁／Model Carrie Lai

圖片來自兩位靚女的facebook，是電影公司邀請她們參加《咒術迴戰0》首映，後仔更參與了 Sony Music及Ani One 舉辦的《咒術迴戰》線上音樂會，證明電影公司都知道《咒術迴戰》係深受女性觀眾歡迎，以免有人誤會香港01搞錯她們是「跟風睇咒術0」。（有栖川縁 facebook）（Carrie Lai IG）

香港歌手有栖川縁受電影公司邀請參加《咒術迴戰0》首映，證明作品係深受女性觀眾歡迎。

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連登網民「分析」點解港女點解《咒術迴戰》

【理由01】咪又係睇仔，根本唔尊重動漫文化！



【理由02】根本係睇 Normie anime 扮動畫迷呃宅男，其實都係畀MK仔追！



【理由03】忽然動漫迷，一有動畫hit又話鍾意，跟風友！

