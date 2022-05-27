Disney+ Star Wars星戰歐比王肯諾比／金田一少年事件簿｜Ewan McGregor 主演 《Obi-Wan Kenobi》星球大戰外傳劇集已經上線！日劇《金田一少年事件簿》2022版也忽然宣布6月1日起播出，比日本通關更早！最後，迪士尼更公布了3部新的Star Wars 連續劇，全部D+獨播！大量新作有排睇！



《歐比王肯諾比》星戰元老角色外傳

在《Star Wars 星戰前傳3》中，絕地武士Obi-Wan Kenobi（伊雲麥葵格 飾）大義滅親，手刃尤如親兄弟的安納金·天行者 Anakin Skywalker，即在最後不忍心下手，將斷手斷腳的安納金留在火山區任他自然死去。誰知安納金卻為黑帝救走，更改造成《星戰》系列最凶最惡的敵人黑武士Darth Vader！

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帶動Star Wars星戰起承傳合之重要角色

女王Padme Amidala 臨終前誕下龍鳳胎Luke/Leia，前者由歐比王負責帶到沙漠星球塔圖因交給Luke的叔叔Owen Lars撫養。歐比王一方面要逃避帝國跟賞金獵人的追殺，又想暗地守護Luke。至Obi-Wan同時亦即是《星戰4》中引導Luke開始使用原力那位老絕地Old Ben，沒有他跟黑武士死鬥，就不會有後繼的《星戰》。

而《歐比王肯諾比》，正是這位元老角色的外傳故事！

《歐比王肯諾比》，正是這位元老角色的外傳故事！

《歐比王肯諾比》6個必識角色

+ 3

Disney+ 《歐比王肯諾比》 香港上架時間：2022年5月27日12時上架頭2集，之後每星期三下午1500上架1集。



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3部Disney+ 獨家星戰新劇情報

第5代真人版《金田一少年之事件簿》

人氣推理漫畫《金田一少年之事件簿》自1995年由Kinki Kids 堂本剛主演真人日劇後，至今5代主角全都由尊尼事務所旗下的男孩包辦。第5代是最新人氣男團浪花男子（なにわ男子）的可愛暖男道枝駿佑主演！劇集將於6月1日在香港區Disney+上線。

第5代真人版《金田一少年之事件簿》

5代真人版金田一點閱，你又鍾意邊位真人版美雪

金田一是位中學生，平時很懶惰，其實是個IQ180的天才，也是名偵探金田一耕助後一。每次他與柯南出現的地方，都會有密室，會死人。而另外，他的青梅竹馬女同學七瀨美雪身材超nice、母性極強的美少女，所以每輯真人版的女角選角都屬話題。



Disney+ 《金田一少年之事件簿》 香港上架時間：2022年6月1日



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