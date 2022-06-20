《機動戰士高達 水星之魔女》Gundam新作7.14率先上序章／10月全球同步播放｜Bandai日前公開更多水星之魔女的人設機設圖以及故事大綱。高達是被受全球注目，有40年歷史的大品牌，新作發表，不是被人說翻抄舊作炒冷飯，就是因為設定太破格被老粉絲彈不像高達，但《水星之魔女》在網上卻另有更具爭議性的重點問題，更有網民因此對新作「未出發先絕望」。



女性主角即是政治正確？

近年電影、動畫、遊戲一線大作都安排女性當主角，《水星之魔女》也是其中之一部，造型亦擺脫傳統高達女角「頭髮長長、心地善良」的框框，女主角蘇萊塔・墨丘利深色皮膚手粗腳粗，雖被彈圓點粗眉似《星矢》穆先生，亦有網民覺得蘇萊塔表情應該會很豐富，期待她在劇中活躍。究竟用女性當主角是否政治正確的安排，未正式看劇情也言之尚早。

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原來是校園番組

《水星之魔女》暫時與過往任何一部高達作品都沒有直接連繫、架構獨立：女主角蘇萊塔・墨丘利來自邊境地區水星，轉校到最大型MS生產企業「貝納里特集團」旗下的「阿斯提卡西亞高等專門學園」。

因為主角是來自不同星球的轉校生，使用的MS風格自然個性強烈，不像傳統高達機體講求軍事風、量產機風格統一。新主角機GUNDAM AERIAL自公開以來，粗粗的大腿令人想起女性身體線條、網上風評不俗。但新一輪公開的機設卻被指「不像是高達作品的機體」，古世紀歐陸風、粗腰短腳鐵甲人樣樣齊。

人物機體設定公開｜兩部機神秘「被消失」

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這因素令fans感絕望－戰犯級編劇擔正

高達、人物設計好與壞很主觀，正式推出後如果在劇中有好表現，自然有人覺得「真香」，模型要買好買滿！但網民幾乎9成9一至睇衰的卻非機設人設，而是劇本由「知名戰犯」大河內一樓負責。

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大河內一樓點解咁伏？

大河內一樓是靠《反逆的魯魯修》成名，故事峰迴路轉，伏線及爆點一層一層幾何級上，被稱為神級編劇。但之後的《革命機Valvrave》、《甲鐵城的卡巴內里》卻套套有頭威無尾陣，衰過《權力的遊戲》。網民最擔心《達水星之魔女》跟大河內知名爛作《革命機》均為「校園番」，《革》最初寫一班學生在閉鎖的學園衛星中成立自治政府，以年青人角度探討生命何價，氣勢磅礡！中間轉折位開始寫得混亂失控，最終所有伏線都沒有處理。不少人均擔心《高達水星之魔女》同樣會爛尾收場。

一念天堂一念地獄｜大河內一樓神作伏作無定向風

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