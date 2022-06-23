《蠟筆小新》官方舉辦歷代劇場版女角票選結果出爐　當中竟然有他

《蠟筆小新》作為一部頗受歡迎的喜劇動畫，不知不覺已經陪伴了大家 30 個年頭，前陣子在日本也上映了系列第 30 部劇場版作品《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》， 聽說裡面有過去 29 部作品的彩蛋，以及小新的身世之謎？相信只要是喜歡《蠟筆小新》的觀眾，每年都在期待劇場版的推出，除了主角團外，劇場版中的登場的那些特別人物也都相當受到觀眾親睞，尤其是各大女性角色們。



為此，官方也特地舉辦了活動，讓觀眾票選出 30 年來最喜歡的女角，如今結果出爐了，就來看看名列前茅究竟有誰吧！

《蠟筆小新》劇場版女角票選的結果，有沒有帶給你驚喜呢？

+ 22

冠軍是《蠟筆小新：夕陽下的春日部男孩》中的「小樁」！

首先冠軍是 2004 年《蠟筆小新：夕陽下的春日部男孩》中的「小樁」，想必也是無數人的童年女神之一吧，鄰家大姊姊的清純外表加上溫柔善良的個性，很難不讓人心動啊，這可是小新除了娜娜子姊姊之外，難得讓他真正陷入愛情的角色之一。第三名則是 1996 年《蠟筆小新：搞怪遊樂園大冒險》的「多佩瑪瑪佩多」，原本是一名公主，卻被同性戀雙魔變成了一隻會說話與施展魔法的木偶，妥妥的把魔法少女可愛 P 比下去了（風間震怒）！

廣志男扮女裝竟然第二名，疑遭貨車司機灌票？

而在榜單中，最令人震驚的是第二名的角色，那就是《蠟筆小新：風起雲湧 光榮燒肉之路》廣志男扮女裝的角色，為了一家老小的生命安全，不得不拿出殺手鐧假扮女生攔車，雖然噁心到了小新們，卻意外被一位貨車司機看上，甚至在廣志表達自己是男性並已經結婚有小孩後，更加地讓貨車司機對廣志著迷，講出：「更愛你了～」的金句，沒想到廣志的女裝魅力如此強大⋯⋯，竟然也迷惑了廣大觀眾們，還是在座的各位，都是貨車司機？

延伸閱讀：

最美湯包店！古北饕旗艦店插旗華山周邊！招牌松露小籠湯包、爆漿奶皇流沙包、創意中菜必吃推薦

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】