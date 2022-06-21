《咒術迴戰》與日本環球影城合作　9月起推出期間限定主題設施

日本環球影城的年度企劃「Universal Cool Japan 2022」在宣布與《魔物獵人世界：冰原》、《獵人 Hunter x Hunter》、《名偵探柯南》、《進擊的巨人》、《美少女戰士》等知名 IP 合作後，又接著傳出將與以《劇場版咒術迴戰 0》在全球創下驚人票房成績的動畫《咒術迴戰》限定期間合作的消息，這⋯⋯這下真的是不去不行了，告訴我誰能忍得住！好險日本已經重新開放觀光客入境，馬上衝去搶機票啦！



根據網友提供的情報指出，日本環球影城將在今年 9 月 16 日與《咒術迴戰》推出限定合作遊樂設施。

《咒術迴戰》X 日本環球影城將在9月推出限定合作遊樂設施。

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不過這僅是一則促銷廣告上的消息，官方目前還未發表相關資訊，應該是還在準備當中，相信過不久就會有更多設施的內容公開了！也不免令人期待究竟會有什麼樣的遊樂項目，難不成會有獄門疆大怒神？還是絕對領域密室逃脫？對於周邊產品也是充滿了好奇，我敢打包票裡面絕對會有宿儺手指的一席之地（哪來的自信）！

雖然與這些動漫遊戲 IP 聯名已經不是一天兩天的事了，但今年的陣容可說是相當吸引人啊！感覺日本環球影城早就已經預感到下半年的旅遊景氣上升，才推出這麼多讓人恨不得馬上衝進園區的企劃，也令人期待接下來還會有什麼驚喜。不過除了《咒術迴戰》與日本環球影城的合作外，《咒術迴戰》的動畫第二季內容也正在如火如荼的製作當中，預計在 2023 年就會正式播出，咒術高專的夥伴們，別忘了提昇一下自己的咒力，來面對更強大的敵人啊！

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