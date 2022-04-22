Netflix《ONE PIECE》真人版現場照流出　梅利號羊頭竟長這樣子

在 Netflix 洋洋灑灑的宣告將製作日本熱血動漫《ONE PIECE 海賊王》的真人版影集後，引起了無數粉絲們的討論，可除了公布第一季總共十集，以及主要選角名單外，就沒有更進一步的其他消息，角色的定裝照與相關劇照都屬於尚未公開的秘密。不過近日在推特上已經開始悄悄的瘋傳《海賊王》真人影集的現場拍攝照片，包括主角們搭乘的船隻，以及動漫裡的經典場景，竟然都是實際搭建，看了恨不得衝進片場參觀一番啊！



竟然不用特效，《海賊王》裡的各式經典場景真實復刻！

一位帳號為 @ONE PIECE NETFLIX FAN 的推特網友，拍攝了許多關於《海賊王》真人影集片場的照片，包括羅格鎮的街景，還有名場景「哥爾·D·羅傑」的處刑台，他臨刑前說出「ONE PIECE」的存在，可是給予了無數海賊們夢想，開啟了整個大航海時代！

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除此之外，草帽海賊團搭乘的第一艘船隻「前進梅利號」，竟然真的搭出來了，滿滿的氣勢感讓人好感動啊！另外「紅髮海賊團」的代表船隻「紅色勢力號」也出現在其中，仔細看的話，還能看到疑似紅髮傑克演員彼得蓋吉奧特 （Peter Gadiot）的身影，這名網友還用影片拍攝了海上餐廳「芭拉蒂」的門面，只能說劇組實在是太狂啦！

前進梅利號的羊頭到底是哭是笑？

許多網友看到流出的這些現場照片後，都深感意外，畢竟在現在盛行用特效動畫拍攝電影的時代，搭建真實場景實在太耗費心力，不過可能顧及到未來可能有好幾季的拍攝，這樣的確省錢許多，不過隨即就有眾多網友發現了「前進梅利號」的詭異之處，原本船上的羊頭是緊閉嘴巴微笑的樣子，可劇組建造的羊頭則放肆開口大笑，活像迷因圖一樣，網友還吐槽：「這是踩到樂高的羊頭嗎？」，但也有網友認為梅利羊頭笑得很幸福，雖然馬上被回覆：「幸福？我怎麼感覺他在哭。」，說不定這是導演的獨特幽默？

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