《ONE PIECE》漫畫連續3週結尾畫面相同？　網民：複製貼上果實

《海賊王》（ONE PIECE）不愧是長青暢銷漫畫作品之一，近日不論是與 Netflix 合作拍攝的《海賊王》真人影集，還是即將推出的劇場版作品《ONE PIECE FILM RED》，都有著不小的討論度，近日播出的動畫第 1015 話更是被稱為「神作」直奔推特世界趨勢，這也連帶增加了漫畫讀者的關注度，想知道後續劇情發展得如何。不過在漫畫最新進度的兩話以及下一話情報圖顯示的最後一個鏡頭，似乎都長得一樣，引起了網友們的騷動。



《海賊王》的漫畫劇情來到了草帽海賊團與凱多的對戰，不過在第 1046 話、第 1047 話的漫畫以及第 1048 話的情報圖的最後一個畫面，都是抬頭的凱多與往下看的路飛鏡頭，雖說表情有些許的不同，但整體分鏡以及畫面構圖，可以說是一模一樣，連續 3 話的結尾都相同，很難不讓讀者們產生懷疑與討論，不知是否有意為之，但可以說作者尾田榮一郎的這波操作打得還是挺不錯的，不愧是話題製造機。

《海賊王》連續3星期的最後一頁畫面幾乎是相同，網民有這樣看法。

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對於漫畫這樣的安排，網友們則表示：「別問，問的就是神伏筆！」、「這是跟奇異博士借的時間寶石嗎？」、「難不成尾田老師中了鬼打牆果實？」，雖說作者故意為之的可能性極大，不過會不會是尾田榮一郎畫到健忘症發作？還是真的江郎才盡了，想不出新的鏡頭。「接下來 10 話都這樣我也不意外。」《海賊王》漫畫近日的拖沓感似乎已經惹的讀者不耐，畢竟連 3 話的結尾都相同，代表路飛光是從天空落下就花了三週時間，還不一定著陸，看來作者沒有打算要讓玩家活著看到結局啊！

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