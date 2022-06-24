Steam Summer Sale夏日特賣開跑低至1折 25隻必買必玩遊戲推薦

Steam Summer Sale 夏日特賣開跑 25隻必買必玩遊戲推薦｜Steam Summer Sale夏日特賣已於6月24日正式展開，作為一年一度的大型特賣活動今次也有大量遊戲以超低價打折出售，不論3A大作、來自PlayStation的移植作還是獨立遊戲都有大量高質之選，以下精選25隻抵買必玩遊戲，買完後整個暑假都不怕無Game玩了。



數千款遊戲減價低至1折 3A大作、PS移植作、獨立遊戲都有

作為Steam年度最大規模的特賣活動，summer sale當然陣容強勁，打折出售的遊戲達數千款之多，最低可低1折甚至更低。今次不少近來移植至Steam的PlayStation都有折扣，連剛剛才於Steam上架的FF7重製 PC版都有8折，其他戰神、死亡擱淺等PS遊戲都有優惠，本身對這些遊戲有興趣的話就要留意。另外近年Game Pass陣容越來越強大，不少在Steam上打折、值得購入的高質遊戲都可於Game Pass玩到，買之前可以先考慮一下自己玩遊戲的時間有多少玩得又有多快，來衡量到底是要加入Game Pass還是直接在Steam以特價買斷。

Monster Hunter Rise半價中，記者已經決定趁sunbreak出之前轉會去PC，實在不想再20FPS屠龍了...

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是次特賣到7月8日為止，還有足足兩個星期，如果心大心細也可以再考慮下到最後才出手也不遲。

Steam Summer Sale 25隻必買必玩遊戲推薦：



【01】 八方旅人



【02】 DJMAX RESPECT V



【03】 生化危機8



【04】 Loop Hero



【05】 魔物獵人：堀起 MONSTER HUNTER RISE



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【06】 戰神（PC版）



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【17】 鬼線: 東京



【18】 V Rising



【19】 DEATHLOOP



【20】 Inscryption



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【21】 Library Of Ruina



【22】 殺戮尖塔 Slay the Spire



【23】 Hades



【24】 人中之龍7 光與闇的去向 國際版



【25】 破曉傳奇 Tales of Arise



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