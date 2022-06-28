賽馬娘首抽攻略，抽突角色支援卡還是留石？未來卡池入手價值分析｜《賽馬娘》繁中版正式推出，之前已經推出了不少角色、支援卡首抽攻略，但對於資金不太充斥或無課玩家，都要考慮儲石，於往後的卡池才大抽特抽。究竟未來《賽馬娘》將會推出什麼「人權」勁卡？記者以日服為參考，為大家分析往後將會推出角色、支援卡的順序，以及那些卡池值得抽、值得ALL IN。



《賽馬娘》日服已推出近年半，差不多已推出多達五十多位新馬娘（或換裝版），加上大量新SSR／SR卡。對於繁中才入坑的玩家而言，未來的卡池才是更值得「投入更多」大抽特抽。如不少玩家建議的人權速卡「小北（北部玄駒）」、「力量米浴」；人權逃馬「泳裝阿姨（丸善司基）」、「星雲天空」、「情人節美浦波旁」；萬能馬娘「聖誕小栗帽」等，這些超強人權卡／角色都值得大家集中資源去抽。可是她們何時才會推出？還有其他值得入手的卡嗎？下文為大家以日服卡池推出時序，為各位訓練師作分析。

未來有多張超強的人權級數支援卡，預算有限的玩家可考慮留石抽爆。

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賽馬娘未來卡池分析（點按下圖放大）👇👇

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日版時間：03/02-03/09

角色卡：好歌劇

支援卡：力SSR-小栗帽、速SR-東商變革

必抽指數：★★★★☆

短評：小栗帽（力SSR）實用可抽，角色好歌劇的固有技太差，還是只集中火力抽小栗帽SSR算吧。



日版時間：03/09-03/18

角色卡：美浦波旁

支援卡：速SSR-雙渦輪、力SR-大拓太陽神

必抽指數：★★★★☆

短評：雙渦輪（速SSR）其中一張非常出色的速度卡，雖然金技「先手必勝」要取得非常靠運，但這張速卡直至日服1年半後仍然非常實用。角色美浦波旁固有技太難用了，pass。



日版時間：03/18-03/30

角色卡：琵琶晨光

支援卡：根SSR-目白善信、賢卡SR-生野狄杜斯

必抽指數：★☆☆☆☆

短評：Pass



小北必抽！

日版時間：03/30-04/15

角色卡：換裝目白麥坤、換裝東海帝王

支援卡：速SSR-北部玄駒、耐SSR-里見光鑽

必抽指數：★★★★★

短評：全部寶石給我抽支援卡！人權最強速卡「小北」一定衝上突滿為止，而光鑽都是不錯的耐卡，抽歪了也沒問題。



日版時間：04/15-04/26

角色卡：真機伶

支援卡：賢SSR-雪中美人、力SR-西野花

必抽指數：★★★☆☆

短評：這卡池不過不失，短距專用馬真機伶不算非常強；而雪中美人（賢SSR）後期大更新後其金技「Non Stop Girl」非常實用，但訓練能力不算太高，有餘力可抽。



日版時間：04/26-05/06

角色卡：成田大進

支援卡：力SSR-八重無敵、耐SR-荒漠英雄

必抽指數：★★★★☆

短評：擁有「直線一氣」上位「迫影」的成田大進，非常好用的中長距離的後追馬，值得入手。荒漠英雄（耐SR）亦相當不錯，但不值得今個池抽。



日版時間：05/06-05/17

角色卡：醒目飛鷹

支援卡：耐SSR-超級小海灣、友人SSR-駿川手綱

必抽指數：★★★★☆

短評：泥地馬醒目飛鷹能力不錯，其固有技亦不錯，不少玩家魔改她跑不同場地亦有很大優勢。而支援卡超級小海灣及駿川手綱亦是有機會可突爆。



日版時間：05/17-05/28

角色卡：成田白仁

支援卡：耐SSR-櫻花千代王、根SR-採珠

必抽指數：★★☆☆☆

短評：成田白仁作種馬還不錯，但可Pass。



日版時間：05/28-06/10

角色卡：婚紗重砲 & 婚紗氣槽

支援卡：速SSR-川上公主、根SSR-菱曙

必抽指數：★☆☆☆☆

短評：婚紗換裝非常可愛，但實力一般可pass。



星雲天空

日版時間：06/10-06/21

角色卡：星雲天空

支援卡：速SSR-無聲鈴鹿、耐SSR-玉藻十字

必抽指數：★★★★★

短評：星雲天空無論自身出戰或作種馬都非常強，皆因她的固有技對逃馬而言非常實用，抽爆！（支援卡就pass）



日版時間：06/21-06/29

角色卡：菱亞馬遜

支援卡：力SSR-青竹回憶、速SR-新光風

必抽指數：★★☆☆☆

短評：Pass



日版時間：06/29-07/12

角色卡：武鬥家神鷹、治療師草上飛

支援卡：賢SSR-星雲天空、力SSR-帝王光輝

必抽指數：★★☆☆☆

短評：不是太強，可pass。



日版時間：07/12-07/20

角色卡：富士奇蹟

支援卡：根SSR-目白賴恩、賢SR-目白阿爾丹

必抽指數：★★☆☆☆

短評：不是太強，可pass。



日版時間：07/20-07/29

角色卡：黃金城市

支援卡：速SSR-西野花、力SSR-伏特加

必抽指數：★★☆☆☆

短評：雖然有伏特加（力SSR），但快將有另一張非常實用的力卡米浴，所以可以節省一點之後才all-in。



泳裝阿姨必抽！

日版時間：07/29-08/11

角色卡：泳裝特別周、泳裝丸善斯基

支援卡：速SSR-東商變革、耐SSR-勝利獎券

必抽指數：★★★★★

短評：泳裝丸善斯基必抽爆！與星雲天空同樣「人權逃馬」，值得用石抽爆。而支援卡東商變革對於追馬算不錯，而且有event可取得「直線一氣」，但有餘力才抽吧。



日版時間：08/11-08/20

角色卡：名將怒濤

支援卡：根SSR-特別周、速SSR-東海帝王

必抽指數：★★☆☆☆

短評：留力下一個卡池，pass。



日版時間：08/20-08/30

角色卡：榮進閃耀

支援卡：賢SSR-優秀素質、耐SR-東瀛佐敦

必抽指數：★★★★★

短評：人權賢卡「優秀素質」，不單有差馬最強的金技外，訓練能力高、比賽bonus又高，直至日服1年半後仍然是十分強的賢卡。



全新友人卡代理理事長樫本理子

日版時間：08/30-09/10

角色卡：新裝待謙福來

支援卡：力SSR-米浴、友人SSR-代理理事長樫本理子

必抽指數：★★★★★

短評：今個卡池集中火力抽支援卡，力卡米浴不單可愛，而且訓練能力高，亦有非常實用的回復金技（終於不一定要用小海灣），而代理理事長樫本理子亦是比綠帽更實用的友人卡（可當作半張耐卡使用）。



日版時間：09/10-09/20

角色卡：菱曙

支援卡：速SSR-櫻花進王、速SSR-微光飛駒

必抽指數：★★☆☆☆

短評：2張支援卡不太差，但論之後卡池還是節省一下吧。



日版時間：09/20-09/29

角色卡：愛麗數碼

支援卡：根SSR-生野狄杜斯、力SR-美妙姿勢

必抽指數：★★☆☆☆

短評：愛麗數碼草地及泥地雙刀流馬，但固有不太強，如沒有愛可以pass。而根卡生野狄杜斯亦是之後「星星杯」非常實用的支援卡，有餘力可考慮。



日版時間：09/29-10/11

角色卡：萬聖節米浴、萬聖節小海灣

支援卡：力SSR-萬聖節玉藻十字、速SSR-萬聖節荒漠英雄

必抽指數：★☆☆☆☆

短評：有愛才抽。



日版時間：10/11-10/20

角色卡：川上公主

支援卡：耐SSR-星雲天空、力SSR-八重無敵

必抽指數：★☆☆☆☆

短評：Pass



日版時間：10/20-10/28

角色卡：曼成茶座（曼哈頓咖啡）

支援卡：耐SSR-七山祭、根SR-天狼星

必抽指數：★★☆☆☆

短評：Pass



日版時間：10/28-11/8

角色卡：秋服魯道夫(皇帝)、秋服黃金城市

支援卡：賢SSR-秋服真機伶、耐SSR-秋服成田白仁

必抽指數：★★★☆☆

短評：支援卡秋服真機伶算是不錯的賢卡，可考慮抽。而角色卡秋服黃金城市，其固有技非常強（賭中的話...）亦都可以考慮抽。



小北復刻

日版時間：11/08-11/19

角色卡：東瀛佐敦

支援卡：速SSR-北部玄駒、力SSR-神鷹

必抽指數：★★★★★

短評：如果錯過了上兩次的小北，今次又有機會了。而力卡神鷹亦不錯，不怕抽歪。



日版時間：11/19-11/29

角色卡：目白多伯

支援卡：力SSR-大拓太陽神、速SR-伏特加

必抽指數：★★☆☆☆

短評：角色卡不太差，但論之後卡池還是節省一下吧。



日版時間：11/29-12/14

角色卡：聖誕小栗帽、聖誕琵琶晨光

支援卡：速SSR-聖誕重砲、賢SSR-成田大進

必抽指數：★★★★★

短評：不用多說，聖誕小栗帽超強人權卡，必定抽爆。



日版時間：12/14-12/22

角色卡：美妙姿勢

支援卡：耐SSR-曼成茶座(曼哈頓咖啡)、力SR-稻荷一

必抽指數：★★☆☆☆

短評：美妙姿勢角色卡還可，但同樣為了之後卡池，pass。



日版時間：12/22-12/31

角色卡：玉藻十字

支援卡：賢SSR-優秀素質、力SSR-小栗帽

必抽指數：★★★★☆

短評：另一隻非常不錯的追馬玉藻十字，可抽。上次仍未突滿的優秀素質，亦可把握今次機會抽爆。



日版時間：12/31-1/11

角色卡：新年和服烏拉拉、新年和服好歌劇

支援卡：力SSR-愛慕織姬、速SSR-待謙福來

必抽指數：★★★★☆

短評：支援卡待謙福來（速SSR)直至現在都是非常不錯突滿能力用的速卡（排第2－3），值得抽滿。其他和服裝烏拉拉及好歌劇，有愛才抽吧。



日版時間：1/11-1/20

角色卡：馬娘全餐

支援卡：友人卡SSR-安心澤刺刺美、根卡SR-玉藻十字

必抽指數：★★☆☆☆

短評：Pass



日版時間：1/20-1/28

角色卡：櫻花千代王

支援卡：友人SSR-代理理事長樫本理子、友人SSR-駿川手綱

必抽指數：★★★☆☆

短評：有餘力可考慮抽友人支援卡。



日版時間：1/28-2/8

角色卡：情人節美浦波旁、情人節榮進閃耀

支援卡：賢SSR-西野花、根SSR-櫻花進王

必抽指數：★★★★★

短評：情人節美浦波旁是逃馬天花板人權卡不為過，有齊「金閘」、「地固」等逃馬必要技能，必抽爆。



日版時間：2/8-2/16

角色卡：目白阿爾丹

支援卡：力SSR-愛麗數碼、賢SR-艾尼斯風神

必抽指數：★★☆☆☆

短評：有愛才抽。



日版時間：2/16-2/24

角色卡：愛慕織姬

支援卡：賢SSR-美妙姿勢、速SSR-川上公主

必抽指數：★★★★★

短評：最強賢卡「美妙姿勢」回歸，未有突滿的可抽爆。



日版時間：2/24-3/07

角色卡：3星馬娘-北部玄駒、2星馬娘-詩歌劇

支援卡：速SSR-成田路、根SR-愛慕織姬、力SR-櫻花爆進、耐SR-目白賴恩

必抽指數：★★★★★

短評：今次卡池可讓大家破產，3星北部玄駒非常強力的長距離馬；而成田路（速SSR）是小北之後另一張非常強力的速度卡（甚至更強），亦是值得抽爆。



日版時間：3/07-3/18

角色卡：里見光鑽

支援卡：根SSR-美麗週日、速卡SR-真機伶

必抽指數：★★☆☆☆

短評：對光鑽有愛才抽，但建議可回氣pass先。



日版時間：3/18-3/29

角色卡：目白光明

支援卡：速SSR-荒漠英雄、賢SSR-真機伶

必抽指數：★★★☆☆

短評：只有支援卡真機伶（賢SSR）可考慮出手（如有餘力），如一般無課金玩家建議Pass。



日版時間：3/29-04/11

角色卡：禮服星雲天空、晚禮服富士奇蹟

支援卡：耐SSR-魯道夫象徵(皇帝)、賢SSR-天狼星象徵

必抽指數：★★☆☆☆

短評：魯道夫象徵(皇帝)是不錯的耐卡，但因為後期故事模式耐卡不太需要太多，因此並非必抽。



日版時間：4/11-04/19

角色卡：西野花

支援卡：力SSR-大和赤驥、賢SR-東商變革

必抽指數：★★☆☆☆

短評：有愛才抽。



日版時間：4/19-04/28

角色卡：八重無敵

支援卡：速SSR-雙渦輪、根SSR-艾尼斯風神

必抽指數：★★★☆☆

短評：不錯的雙渦輪（速SSR）回歸，有餘力可考慮抽突。



日版時間：4/28-05/10

角色卡：啦啦隊優秀素質、啦啦隊帝王光輝

支援卡：根SSR-青竹回憶、速SSR-彩珠

必抽指數：★★★☆☆

短評：啦啦隊優秀素質及啦啦隊帝王光輝的固有技不錯，值得入手，支援卡就可以pass。



日版時間：5/10-05/20

角色卡：艾尼斯風神

支援卡：賢SSR-Mr. C.B.

必抽指數：★★★★☆

短評：支援卡Mr. C.B.（賢SSR）論訓練能力非常出眾，與美妙姿勢同樣超實用的賢卡（尤其有追馬專用實用金技「強攻策」），值得入手。



日版時間：5/20-05/30

角色卡：目白善信

支援卡：速SSR-待謙福來、力SSR-米浴

必抽指數：★★★★☆

短評：兩張支援卡復刻，有餘力未突滿可考慮。



日版時間：5/30-06/10

角色卡：婚紗真機伶、婚紗美妙姿勢

支援卡：力SSR-婚紗春麗烏拉拉、耐SSR-婚紗生野狄杜斯

必抽指數：★★☆☆☆

短評：2張婚紗角色卡都非常漂亮，但有愛才抽吧。



日版時間：6/10-06/20

角色卡：稻荷一

支援卡：力SSR-愛慕織姬、耐SSR-櫻花千代王

必抽指數：★★★☆☆

短評：稻荷一無論草地或泥地腳質都是A，而且一哩、中距或長距都可跑，固有技可算是實用，如不多泥地馬的玩家可考慮抽入。



日版時間：6/20-06/30

角色卡：東商變革

支援卡：速SSR-大樹快車、根SR-小栗帽

必抽指數：★★☆☆☆

短評：東商變革很可愛...但能力一般可pass；反而大樹快車（速SSR）算是不錯的速卡，擁有英哩賽非常實用的金技，如果有餘力可考慮。

