賽馬娘攻略．春烏菈菈暗黑快速賺錢大法｜《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版正式推出，各位訓練員如果每日跟足去玩，花不少時間才可以賺到數千至萬元，要賺錢並不容易。不過之前就有日本玩家，發明了「春烏菈菈暗黑賺錢大法」，靠春烏菈菈可以高效較快速度賺錢，究竟如何去做呢？



春烏菈菈，日本名馬之一，不過她並非因為成績出眾而成名，而因為出道113連敗，屢敗屢戰不屈精神而為眾人所識。《賽馬娘Pretty Derby》中，她亦是一位能力不高，卻擁有堅毅精神的馬娘而令不少玩家喜愛。不過，有玩家就利用她那屢敗屢戰的精神（故事任務流程），不理她的心情，以高效比賽賺錢，玩一次大約15分鐘就可以賺近16000元以上，究竟如何去做？究竟有幾「血汗工場」？

完全不理會春烏菈菈的心情來賺錢，各位訓練員的良心過得去嗎？

👇👇春烏菈菈暗黑快速賺錢大法流程👇👇

+ 5

基本上大家只需要將所有故事skip，以最快速度完成任務及比賽。大約只需要15－20分鐘便可以完成一次流程，如果大家沒有太多時間賺錢的話，用此方法可以較高效率搵錢。不過看到如此楚楚可憐的春烏菈菈，大家於心何忍...

賽馬娘其他攻略👇👇

👉賽馬娘攻略開局7500寶石獲取懶人包｜刷首抽步驟、3星角色、SSR支援卡、育成心得

👉賽馬娘首抽攻略｜抽突角色支援卡還是留石？未來卡池入手價值分析

👉賽馬娘攻略．新手教學｜角色育成5種能力屬性解說 如何訓練最好？

👉賽馬娘攻略．新手教學｜提速與加速技分別｜15+必學速度技能解說

👉賽馬娘首抽攻略．新手開局必備SSR支援卡解說｜小北美妙姿勢綠帽

👉賽馬娘首抽攻略．全3星角色解說｜3星自選券如何選？米浴小栗帽

《賽馬娘》繁中版 開局即賺7500+寶石！最速刷手抽步驟👇👇



+ 12

事前預約達至100萬人，不單送大量寶石外，還有一張3星角色自選券（起跑衝刺★3交換券），一開局就可以自選自己喜歡的3星角色。遊戲一開局有多張3星角色，究竟哪一位最值得大家換？



👇如何開局使用3星角色自選券（起跑衝刺★3交換券）👇