人氣漫畫《遊戲王》作者高橋和希（真名：高橋一樹）不幸逝世｜7月6日上午10點30分左右，穿著浮潛裝備高橋和希，屍首被發現漂浮在日本沖繩縣名護市海岸外的海面，事件已經由名護海上保安廳於7月7日證實，並於日本各媒體公開。日本海上保安廳及警察正追查真正死因。

人氣漫畫《遊戲王》作者高橋和希（真名：高橋一樹）不幸逝世

NHK影片截圖

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高橋和希（真名：高橋一樹）1961 年 10 月 4 日生於日本東京都，生前60歲，《遊戲王》是他在日本高人氣漫畫雜誌《週刊少年JUMP》連載的知名作品（自1996年9月14日起至2004年3月），漫畫本身人氣不俗，更重要是劇中一款戰鬥卡，改編成真實的對戰紙牌遊戲「遊戲王公式卡片遊戲」（Yu-Gi-Oh! Trading Card Game），20多年在全球有無數玩家，人氣不滅！為作者、出版社集英社、遊戲生產高KONAMI大賺特賺。

人氣漫畫《遊戲王》作者高橋和希繪畫的插畫

遊戲王卡牌在2011年的發售累積張數已超過251億7千萬，2021年達350億張，是健力士世界紀錄大全「世界銷售最多的交換卡片遊戲」紀錄保持者。高橋和希早就不需要再工作，所有後續作品都有人代筆，卡牌遊戲每天都為他印出鈔票，相比起畫到背傷的《Hunter x Hunter》富堅義博，高橋是少數不用再工作，能夠四出玩樂享受生活的漫畫家，卻發生意外喪生，實在是天意弄人。