MHR Sunbreak攻略 快刷MR方法 一小時升10個rank不是夢｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak魔物獵人堀起破曉已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為快速提升MR（Master Rank）心得。



MR 100都唔係咁易升 最好搵朋友組小隊快刷任務

Sunbreak的新內容、魔物會隨著MR開放，目前MR 100開放的怨虎龍是最後一隻魔物，之後就要等後續免費更新才有新怪打了。MR 100看起來很容易，但是今集MR比HR難升很多，到MR 50開始MR提升速度就會明顯變慢，往往要兩個甚至3個任務才能升一級。

值得一提是EX級的任務升Rank並不會比打Master級快，一個EX任務的MR經驗並不比Master 6星以至4星的任務多出多少，但是EX的怪物血量卻遠比MR多，如果打MR 3星的話魔物血量已是Master 4星的兩倍以上。因此一般情況下打一個MR任務都要10分鐘（就算連線也不會快很多），正常人再快都要8分鐘，能再快的都是真正高手一般人很難學到的了；相對地要在5分鐘內完成一個Master級任務，視乎目標魔物正常人只要加點練習都能做到，不考慮素材掉落的話，10分鐘打兩次Master任升Rank比打EX要快得多了。

冥淵好刷，但solo點都唔夠4支弩快

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雖然單刷也不是不行，但想要快的話還是要找人一起刷，單刷怎麼快都快不過4支輕/重弩。假設能找齊4個朋友整遠攻裝（弓或者輕重弩都好）可以5分鐘一場冥淵龍的話，一小時就可以升10個MR左右，順便還可以刷冥淵素材整裝，大家加油努力。

MHR Sunbreak 快刷MR方法：



1. 清掉EX任和同盟任務：解任順便拿一些傀異化素材



2. 刷冥淵龍：用弓（迅龍或龍屬飛甲蟲）、輕弩（速射貫2或貫通電擊彈）或雷神龍重弩（貫通電擊彈）可快刷，單人可以7分鐘完成，如果有4人射擊小隊更可以3分鐘一場



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3. 刷風神龍：用妃蜘蛛弓打，網上有3分半鐘solo的影片，記者自己打7分鐘左右



4. 刷角龍：Master 4星任務，雖然攻擊力很高但是弱冰和弱彈令其相對容易快刷。由於MR 4星任務的經驗和6星以至EX相比不是差太多，因此刷通關快的角龍升MR更快。也可以打同樣是MR 4星的雙角龍，MR經驗比冥淵龍還多，不過相對過關時間也相若。



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