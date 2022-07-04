MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak魔物獵人堀起破曉已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為鍊金結果重置&刷新方法。



刷新護石表方法 一口氣預見50個護石結果

對遊戲系統比較有研究的玩家可能會知道鍊金所獲得的護石並非完全隨機生成，而是幾份「護石表」之間排出。而其實一直以來的Monster Hunter都有方法來刷新以至一定程度控制護石表，來到Sunbreak也一樣，只要幾個簡單步驟就可以重置並刷新鍊金結果，預見未來50個護石的排出以免浪費素材。

護石的隨機性實在太大，要洗到一個好用的護石實在不易...

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鍊金重置和護石表的刷新方法其實和本篇時十分相似，但是因為新道具「迅鍊丹」的出現令刷護石簡單了很多。

即睇MHR Sunbreak攻略 護石鍊金重置法 預知50個護石排出免浪費素材：



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MHR Sunbreak攻略 護石鍊金重置法 預知50個護石排出：



1. 開刷之前玩家要準備好最少10次鍊金（50個護石）的材料，然後去設定處關閉自動存檔功能。



2. 然後就用迅鍊丹一口氣10次鍊金看看這50個護石的結果，如果有自己想要的強力護石就直接收下護石存檔，沒有的話就讀檔（記得選不存檔關閉遊戲）準備刷新護石表。



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3. 讀檔後去鍊成1個護石，這時不要使用迅鍊丹；鍊金之後去鬥技大會找金獅子（其他魔物也可）自殺過任務（要被魔物打死任務失敗才可以，自己退出／重置任務不算）。



4. 自殺後回去看鍊金結果，看到護石和一開始50連的第一個護石並不相同的話便代表成功刷新了護石表，這時就可存檔並重啟遊戲，再鍊10次金看50個護石有沒有好東西。



5. 如果是以前沒有迅鍊丹的年代，就要先去鬥技大會自殺10次才能看到50個護石的結果，現有迅鍊丹就可以省下這一步了，只需4到5分鐘就能刷一次，建議大家都留定一止鍊金料來刷護石表，一直鍊金燒材料實在太煎熬了...



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