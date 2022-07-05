MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak魔物獵人堀起破曉已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為輕弩的配裝及技能心得。



貫通、機關蟲彈輕弩超火力 寫作魔物獵人讀作地球防衛軍

記者經常都和身邊有打Monster Hunter的朋友說這個遊戲寫作魔物獵人，讀作地球防衛軍，因為這個遊戲玩到最後最安定、最易用同時也是最高火力的往往都是輕重弩和弓這些遠程武器；好不好玩、自己喜不喜歡玩是一回事，但想要安定高效率地刷龍刷素材，輕重弩真是不二之選。

來到Sunbreak的輕弩更為強勢，不單有著超高性能的貫通彈，新蟲技機關蟲彈以及迴避龍彈都十分強勁，使得輕弩打出來的傷害不比近戰低；考到實戰時射程和機動力優勢帶來的高覆蓋率（uptime），輕弩的火力甚至在大部份近戰武器之上。

一時彈丸節約一時爽，一直節約就一直爽

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+ 6

現時強勢的輕弩流派是速射貫通2輕弩，主要是Sunbreak的魔物很多都體型龐大用貫通打有著數；武器選用爵銀龍輕弩，主要是貪其4洞可上各種飾品補足技能，沒有/不想造的話用任意速射貫2輕弩都可。

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曾經是貫通的代名詞迅龍終於要走下神壇了...

核心技能是攻擊、貫通彈強化、速射強化、彈丸節約、裝填擴充、反動減輕和快速裝填；因為貫通彈很多時打不到弱點，也就沒有需要配弱點特效了，走攻擊力和裝填路線。其他可以替換的技能有精神抖擻、連擊等，但只適合連線時用（因為單打經常需要翻滾扣氣）。

記者的配法是海境頭、大馬士革身、爵銀龍手、蠻顎龍腰和黑蝕龍腳；護石是攻擊3，記者的護石較好攻擊3還再有個3洞，配出的技能如下圖；圖中的技能表裡護石是沒有裝飾品的，換言之護石不需要有洞都可齊技，有洞的話可以出齊彈道強化3，或者可選擇不配滿彈丸節約出滿彈道強化。

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用黑蝕龍腳除了彈丸節約外是取其狂龍症1，雖然反效果是不停扣血，但會加攻同時剋服狂龍症（不停攻擊命中目標就可剋服）時會有20%會心加成，1級技能就能有此效果是十分優秀，而且因為貫通射程遠又安定不太有無法剋服狂龍症的問題。如果覺得很危險或者我用輕弩就是想懶人不想看血條的話，也可將黑蝕龍腳換成任意有3洞的防具。

出1LV技就有20%會心是十分吸引

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交換技方面建議用普通射擊，這是因為貫通彈的性質上只有很少的hit數可用享受到精準射擊的適正距離加成，但會大大增加反動i.e.減慢連射時間和整體輸出，因此用回普通射擊就可以了。打訓練場的木人，只吃怪力種子之下一發貫通2速射可打500以上的傷害，換言之打個五六發已等於一個真蓄力斬的傷害，非常誇張。

超強火力沒有在說笑

除了貫通彈外，屬性貫通彈也是十分強勢，網上已經有4人組隊4把貫通電擊彈輕弩2分半鐘速刷冥淵龍的影片，操作難度也十分低，對著頭狂射貫通電擊彈就是了。

https://youtu.be/jg_bLPWu9A4

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另一個流派則是機關蟲彈派，玩法容易單純就是不停打出機關蟲彈。核心技能只有翔蟲能手一個，其他可配槍械改良和會心系技能的弱點特效、超會心、挑戰者或是精神抖擻來增加火力，裝備也很自由。至於反動減輕和彈道強化不是必須，但有的話使用上會更舒適；因為機關蟲彈反動頗大，沒有反動減輕的話需要「壓槍」才能全彈命中。

記者的配置是貝殼頭、熾妃蜘蛛身、神凪手、蠻顎龍腰、南瓜腳，武器用任何有2洞的輕弩便可，記者懶得換就照用爵銀龍；換上高物攻或是百龍飾品洞3級（裝鋼龍珠）的輕弩會更強力，例如高攻、洞數多但是沒有速射的剛纏獸就是完美之選，也可以選一些能射眠／麻的輕弩作支援。

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護石是用攻擊3+3洞；如果有翔蟲高手3＋有洞的護石便可以用其他防具，如用冥淵身和死神手等，按理來說翔蟲高手3應該比攻擊護石更易有（總覺得翔蟲高手的護石是特別易出）。只要有翔蟲能手3，在射擊第二次機關蟲彈的時候第一隻翔蟲就已經回復好，換言之只要不在其他地方用翔蟲的話，可以無間斷地打出機關蟲彈（如翔蟲受身等）。

用剛纏獸輕弩的話一排可打1600傷害，純火力計比貫通遜色；但是有操龍值可以幫忙騎龍，而且視覺效果也比較豐富。不過要注意機關蟲彈是有適正距離，太近的話反而打不出最高傷害。

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