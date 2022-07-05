MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak魔物獵人堀起破曉已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為泛用雙劍高火力配裝。



新技鐵蟲研絲超勁 解決斬味問題雙劍更好打

雙劍是Sunbreak中受益頗多的武器，除了多個招式的動作值i.e.威力上調之外，新的翔蟲技「鐵蟲研絲」非常好用；效果是使用時馬上回復一定斬味，然後在效果期間（45秒）內成功以迴避的無敵時間閃過攻擊的話會再回復斬味，回復量很多之外更重要是用「朧幻霧翔」成功迴避時也能發動回復斬味效果。

有用過都知道 「朧幻霧翔」的判定時間極長，基本上只要看到怪物準備出招時用朧幻霧翔撞過去就很大機會成功迴避，配合「鐵蟲研絲」就可順便回斬味。這招最大價值不單是省略磨刀時間，而是能有效保持紫斬來確保火力（紫斬的傷害補正是1.39倍，比白斬強很多）。

低調地屈機的鐵蟲研絲

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即睇MHR Sunbreak攻略 雙劍泛用高火力配裝 鬼人亂舞、空舞輕鬆千五：



+ 4

以往雙劍經常需要配出達人藝或剛刃研磨+砥石使用高速化來保証斬味，現在有了「蟲絲研磨」後，熟練使用的雙劍可以整場戰鬥不磨刀保持紫斬十分爽快，唯一就是需要一直使用高速轉換操作量較多。

雙劍泛用的高火力配裝是炎王頭、冥淵身、炎王手、冥淵腰和爵銀腳；護石方面需要看破3或者攻擊3，沒洞也沒問題；如果沒有的話就用任意2個2洞護石塞攻擊/看破珠，技能低1級會有少許差距但不會太誇張。

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這套裝飾品要求很低，只需要達人珠、攻擊珠以及屬性攻擊強化等1洞珠。最後配出來的技能有看破7、攻擊6、弱特3、超心3、連擊3和屬性攻擊強化5。視乎武器和護石的洞數可再多技能，爵銀龍因為有4洞，記者隨便塞了個跑者2進去，換成其他技能如會擊心【屬性】仔可以。唯一難點是冥淵龍腰需要天鱗才能製作，未有的話可用蠻顎龍腰暫代。然而蠻顎龍腰也是要用到天鱗，也沒有的話杜賓、冰牙龍和迅龍都是不錯的替補。

冥淵龍身和腰因為有連擊，對雙劍來說是很大的提升，其他武器也用得到，相當泛用建議勤力點刷出來。

以Rare 9爵銀龍雙刀打木人測試，食了鬼人藥和怪力種子後一套鬼人亂舞打1400、空舞打1300左右，加上鬼人化【獸】的迴避斬就是1500了。

另外配了一個打屬性會心的版本，護石只需任意2個2洞（當然你有更好的就能出更多技能），用帝王腳和屬會珠2配出屬性會心3；不過可惜處就是沒有了攻擊6（當然如果有好的護石還是能出到攻擊2甚至4）。

護石要求更低只需任意2個2洞（當然你有更好的就能出更多技能）

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同樣以Rare 9爵銀龍雙刀打木人測試，配攻擊6的版本火力較高，一套鬼人亂舞下來總傷害差距100左右；但爵銀雙刀的屬性值不高，如果再用高屬性值的武器如雷神龍雙刀屬會版本的優勢就出來了，就算沒有攻擊6也能打出同等以至更高的火力。在面對屬性吸收值較高的敵人時打屬會可能會更強。

這個配置下用雷神龍雙刀一套鬼人亂舞可打1700傷害

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同時這套裝有炎王恩惠LV2，火屬性值會變成1.1倍，用火雙刀時會再強一點；火屬雙刀可以選雌雄火龍（51火屬）或者熔翁龍（64火屬），熔翁龍火屬較高但需要匠3才能出到紫斬。

配滿屬性會心、火屬性強化和炎王恩惠lv2之下，雌雄火龍雙刀一個鬼人亂舞可打1700傷害，鬼人強化連斬一套更可達2000。相同條件下白斬的熔翁龍雙刀火力稍低一點，但因為熔翁是長白斬，可以更不用在意斬味問題瘋狂進攻。

雙劍的正義回來了

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