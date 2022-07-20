SPY×FAMILY｜安妮亞的WakuWaku是什麼意思？　現爆紅成網絡流行語

Netflix影集《SPYxFAMILY間諜家家酒》講述西國男主角「黃昏」因奉命調查東國政治陰謀，必須讓自己的小孩考進名校「伊甸學園」並順利拿下八顆星星，方能完成間諜任務，為此，黃昏在育幼院找到擁有讀心術能力的女兒安妮亞，後來在裁縫店碰到職業殺手約兒，三人彼此隱瞞身份共組家庭。



新穎題材與可愛畫風讓《SPYxFAMILY間諜家家酒》在《DailyView網絡溫度計》人氣動漫網絡口碑排行榜位居冠軍寶座，安妮亞的經典表情與「わくわく（WakuWaku），網友常打成挖苦挖苦（哇庫哇庫、哇哭哇哭）」也成為網絡流行用語。

▼▼▼わくわく爆紅成網絡流行用語▼▼▼

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安妮亞的「わくわく（挖苦挖苦、哇庫哇庫、哇哭哇哭）」是什麼意思？

安妮亞在Netflix影集《SPYxFAMILY間諜家家酒》中使用讀心術得知父母真實身份、間諜任務，或是看卡通《Spy Wars》時都會興奮的吶喊「わくわく」，到底「わくわく」是什麼意思呢？

わくわく的「わく」是出自於動詞「沸（わ）く」，代表某種情緒湧現出來，「わくわく」在日文中則代表「充滿期待、喜悅」的心情，該擬態詞僅會描述正面事物，如果是像是因為告白、看電影感覺緊張到心臟快跳出來，或是表示恐怖、不安的心情，日文就會使用「どきどき（Doki Doki）」表達。

わくわく單日聲量就破千！安妮亞わくわく爆紅成時下網絡流行語

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見「わくわく」近三個月聲量趨勢，隨著《SPYxFAMILY間諜家家酒》播出，無論在Facebook、IG及各大論壇都有網友使用「わくわく」、「挖苦挖苦（哇庫哇庫、哇哭哇哭）」，最高峰時間為6月5日各大平台累積一日聲量高達2,784筆。

另外，從近三個月熱門關鍵字可以發現包含「Netflix」、「人氣」、「動畫」、「間諜」、「女兒」、「可愛」、「表情」、「興奮」都上榜，不僅Netflix人氣動畫《SPYxFAMILY間諜家家酒》女兒安妮亞在興奮時用可愛的表情說出「わくわく」引發話題，「挖苦挖苦」也成為新世代網絡流行用語。

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分析說明



分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月09日至2022年07月13日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。



研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『わくわく』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】