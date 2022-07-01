《SPY×FAMILY》Twitter暗藏彩蛋　這方法可召喚安妮亞表情貼圖

2022 上半年最夯動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第一季剛剛完結，想必大家都跟沒有母親的安妮亞一樣感到非常的寂寞啊（雙手交叉抱胸）！第二季要等到 10 月才會開播，讓大家這三個月的週六晚上該如何是好，對安妮亞的思念又該往何處安放？



貼心的官方當然注意到了粉絲們的痛苦，於是偷偷的在Twitter裡塞了一個小彩蛋，讓想念《SPY×FAMILY 間諜家家酒》能夠在等待時光裡，多些額外的趣味。

安妮亞的各種可愛表情包，都讓粉絲一看就入坑沒法自拔。

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Twitter標注關鍵字，就能見到安妮亞可愛表情貼圖！

只要在Twitter貼文中標註「#SPY_FAMILY」、「#スパイファミリー」、「#アーニャ」、「#ジャンププラス」、「#ジャンプラで初回全話無料」等 5 個關鍵字，就能在發文後於關鍵字尾端看到安妮亞的表情貼圖，不過可別誤會，不管什麼關鍵字，都只有一種表情貼圖而已！漫畫作者 遠藤達哉 也在特地發佈貼文告知大家這個可愛的消息，並附上親繪的安妮亞顏藝照，不愧是表情管理大師安妮亞，什麼表情都擺弄得相當出色！

追蹤作者 遠藤達哉 Twitter帳號解鎖更多安妮亞！

此消息釋出後，瞬間引起Twitter網友的關注，開始紛紛測試，並稱讚安妮亞的美貌（指鬼臉），「安妮亞真的好可愛啊！」、「優雅，實在是太優雅了！」、「要是能有更多表情就好了，想要經典的『呵⌓‿⌓』。」，在這邊偷偷告訴大家，若喜歡看安妮亞的各種神表情，追蹤作者 遠藤達哉 的Twitter帳號 @_tatsuyaendo_ 就能解鎖更多喔，遠藤達哉 時不時就會上傳親繪的安妮亞圖片，隨便翻翻都很精彩（哇嗚）！

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