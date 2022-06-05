《SPY×FAMILY》漫畫銷量累計突破2100萬本 1至9卷宣布再版
撰文：香港漫畫書網
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近日《SPY×FAMILY間諜家家酒》的負責編輯林士平指系列原作累計發行了2100萬本的消息，同時1至9卷會再版。
由日本漫畫家遠藤達哉所創作的《SPY×FAMILY間諜家家酒》(SPY×FAMILY)是由日本漫畫家遠藤達哉所創作的漫畫，於2019年3月在「少年Jump＋」上連載的作品。作品講述一名身為間諜的男性、實際工作是殺手的女性，以及一個能讀心的超能力者女孩，三人互相隱瞞真實身分所組成的虛假家庭間的家庭喜劇。
《SPY×FAMILY》在動畫效應帶動下，漫畫銷量累計已突破2100萬本。
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作品的負責編輯林士平指作品系列由4月9日動畫放送的時候本身是累計發行了1250萬本，而現時增長了850萬本至到2100萬本證明了動畫化後十分理想。
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