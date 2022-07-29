動漫節內地抵制｜香港動漫及電玩節 2022 今日（7月29日）於灣仔會展開鑼，除了有大量的動漫、遊戲精品攤位展出之外，每年的動漫電玩節皆為 Cosplay 界的重要盛事；但換到內地就是另一番景象，近日除了大量動漫相關的活動被剎停，更傳出 Cosplayer 被激進愛國份子針對、人身安全受到威脅。



中國內地大幅抵制「夏日祭」

事件的起緣，要由日前在南京玄奘寺發現有人供奉日本戰犯一事說起，在幾個日本戰犯的靈位被發現後，本應會以有關人士被捕而告一段落，然而被人俗稱「小粉紅」的激進愛國人士，就將目光移向與日本文化有關的事物，而首當其衝的就是原定於 7 月 17 日由 Bilibili 舉辦的南京「夏日祭」。

原定在南京舉行的夏日祭率先被取消，其後 Bilibili 又宣布會取消 60 個同類活動（圖 Bilibili）

「夏日祭」即「夏祭」，本身為日本的文化節期，雖然本身有「祭」一字，但只是每年暑假時讓人們聚首玩遊戲、買食物的活動而已，與祭祀無關，但大批中國網民卻捉緊這一點，將夏日祭與南京大屠殺、日本侵華等國仇家恨相提並論，並直指參與、舉辦夏日祭的中國同胞「不愛國」、「精日」。

而在南京夏日祭取消之後，小粉紅又繼續尋找中國各地會舉行夏日祭的地方，逐一舉報，相關單位為了不惹麻煩及被扣上「辱華」帽子，陸續宣布取消夏日祭的舉辦安排。

夏祭燒到動漫展、Cosplayer 受害

而由於大量夏日祭會加入日本動漫元素，在一些單純還原日本夏日祭的活動相繼取消之後，各地的動漫節亦陸續遭到同樣的對待，但今時今日中國內地市場再不止得日本動漫一支獨秀，國產動漫、遊戲都大受歡迎（例如在國際間大受歡迎的《原神》就是一大例子），故有少數動漫展覽依然如期舉行，亦引來 Cosplayer 扮演中國動漫／遊戲人物出展。

但部份激進人士依然認定「動漫展」、「二次元愛好」為日本引入的產物，竟然用不同手段傷害出展的 Cosplayer，其中就有人收到觀眾送上的食物，其中竟藏有針甚至是刀片，又有未經證實的消息在網上流傳，指有人作出明顯的人身傷害行為如強行脫去 Cosplayer 衣服、用刀片割傷、甚至用刀捅 Cosplayer。

網傳有 Cosplayer 因扮演《原神》內的雷電將軍而被捅傷（網上圖片、非涉事Cosplayer）

這樣的傷人行為在兩岸 Cosplay 界引起牽然大波，有不少人認為小粉紅反日已經失去理智，旗號從「抵制夏日祭」上升到「消滅二次元」、打著愛國的名義傷害自己人，連國漫愛好者都一併打擊。

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但另一方面仍有人以民族主義為激進份子的行徑護航，認為「愛國沒有分甚麼對錯」，結果又引起另一番的激辯。