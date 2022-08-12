Pan Piano是來自台灣的性感Cosplay+動畫歌鋼琴演奏YouTuber，自從2020年乘《鬼滅之刃》熱，以性感版禰豆子扮相一曲成名大賺180萬點擊後，頻道有307萬人訂閱！不過最近有人發現小P老師近1個月的View數及追蹤者數字均大跌70％，連登討論區甚至有人轉載台灣網媒文章，表示：Pan Piano真的脫了！



連登網民：Pan Piano真的脫了！

字面上沒有錯，但其實也是標題黨玩法，但小P老師只是脫多一兩層布，並沒有全裸演奏。不過自從2月起，Pan Piano 開始在人稱「P站」的Patreon開戶，推出一些尺度更大的新片，從YouTube的精華版中可見，P站版影片的服裝更惹火，以100美元月費計（870港圓）如果有50個忠心粉絲訂購，就有4萬3500收入，超過很多人的月薪了。

Pan Piano新片｜SPY x FAMILY造型有彩蛋｜扮LOL角色被指不忠原作

連登網民反應及分析：她的View數跌了7成！

連登討論反應熱烈，不過多人入去其實只是看看有沒有P站收費網流出來的性感圖，但最後是沒有的。討論支持、反對各打50大板，不過有人分析到Pan Piano近1個月的View數及追蹤者數字均大跌70％，Super Chat 課金收費權也被YouTube停了，所以才開始搞P站月費計劃吧。



Pan Piano老師近1個月的View數及追蹤者數字均大跌70％

Pan Piano 放棄Piano了！

少布還少布，有一些因為喜歡Pan Piano會彈琴才開始追蹤她的fans，就感慨Pan Piano拋棄了Piano，甚麼意思呢？原來開始P站收費後，小P也作出一些新嘗試，比如拍一些彈琴以外的影片，比如扮《SPY X FAMILY》約兒飲醉酒跳舞，扮綾波麗香拿著朗基奴斯之槍或一紮蔥在床上滾動。

還有其他新嘗試

記者就覺得「放棄鋼琴」的說法有點誇張，她的影片一向都有些見心思又好玩的小彩蛋，比如多重影分身、色誘術等小把戲等，也扮過鬍鬚佬跳跳《PPAP》。其實她發片發得相當密，年中一百幾十條看的拍的都會悶，或者小P只是想在彈琴片以外增加新元素吧。而且她的新嘗試也不是只有性感一途，比如8月9日她就首次嘗試拍玩具開箱片，穿起明日香緊身衣開明日香PVC公仔。

8月9日Pan Piano就首次嘗試拍玩具開箱片，穿起明日香緊身衣開明日香PVC公仔，真香！不看嗎？

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資料來源：連登討論區

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