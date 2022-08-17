變形女俠 She-Hulk｜漫威電影宇宙（MCU）第四階段電影、影集雖然劣評居多，但他們仍然有新作推出，而在 8 月 18 日香港時間下午 3 時，新一齣劇集《She-Hulk: Attorney at Law（變形女俠：律證英雌）》就會正式在 Disney+ 串流上線。

坊間對於《She-Hulk》的期待程度不低，但既然是新英雄，以下就為各位整理一下開劇前必知的 6 大重點。



【1】She－Hulk 為 Hulk 之表妹

She-Hulk 原名 Jennifer Walters，本職為一名在洛杉磯工作的律師，同時亦是大家熟知的 Hulk、即 Bruce Banner 的表妹，二人在兒時相當親近，直到後來 Jennifer 家中遭逢巨變、其母因故身亡，二人才變得疏遠。

在漫畫原著當中，Jennifer 在多年沒見之後邀請 Bruce 回家作客，但在 Bruce 來到之前卻遭仇家黑幫槍擊、失血過多瀕死，在危急之下，Bruce 決定以自己的血為 Jennifer 輸血，而帶有伽瑪射線因子的血液就此流入 Jennifer 體內，每當其情緒被觸動，她就會變身成力大無窮、身過6呎的 She-Hulk。

暫時未知劇中會否對此起源故事作改篇，但似乎因為 Jennifer 是透過輸血而得到力量，其伽瑪射線因子濃度較低，即使變身後仍然可以保有原本的人格，並不像其表兄 Bruce 初期變成 Hulk 一樣失去理智。

【2】打破第4面牆的 MCU 英雄

在預告片中，可以見到 Jennifer 對畫外的觀眾說出了心中的想法，亦即是劇作界所稱的「打破第4道牆」，觀眾對於這種表達手法其實並不感到陌生，Marvel 旗下另一搞怪英雄 Deadpool 就是以此著名，但由於 Deadpool 並未正式歸入 MCU，She-Hulk 就成為 MCU 內首位擁有「打破第4道牆」特性的角色。

在漫畫中，She-Hulk 有著同樣的能力，而且其首次出現的時間甚至要比 Deadpool 早更多（圖 Marvel）

【3】故事發生的時間點

在事前的預告片中，可見到 Bruce Banner 變身成的 Hulk 之右手完好，並未見《Avengers Endgame》中彈指的後遺症，一度令人認為《She-Hulk》影集的發生時間為《Endgame》之前；但後來導演團隊出面證實《She-Hulk》的故事發生在《Shang-Chi》之後不久，換言之在過去幾年間，Bruce Banner 的臂傷是有慢慢康復的。

在《Shang-Chi》的片尾彩蛋中，Bruce Banner 都有登場，其時右手仍然要用吊帶支撐（圖 Marvel）

值得留意的是，《Captain America 3: Civil War》中發布的超級英雄法案《Sokovia Accords》在《She-Hulk》當中將會再被重提，是《Endgame》之後法案被首次重提上故事線中，而 Jennifer Walters 作為超人類專屬的辯護律師有可能就要依據當中的法規為犯人爭取權益。

【4】Hulk 的頭號敵人回歸

Jennifer Walters 在《She-Hulk》的故事中被聘為一間律師行的「超能力人類專屬」部門的律師，而其就職後的首位客人並非其他人，而是大名鼎鼎的「惡煞」Abomination，即為 2008 年《The Incredible Hulk》中 Hulk 所面對的頭號反派。

Abomination 本名為 Emil Blonsky，本來是一名特種士兵，但在試圖捕捉 Hulk 時被打至重傷，後來被注射特殊血清及受伽瑪射線照射，因而獲得與 Hulk 相若的超強體格。

Abomination 最近一次出現是在《Shang-Chi》中，與 Wong 在澳門的非法地下拳賽中對打，在《She-Hulk》中應該會詳細交代當中緣由。（圖 Marvel）

在《The Incredible Hulk》中被打敗後，Abomination 一直未有再出現在 MCU 的任何作品中，直到 2021 年的《Shang-Chi》中，他卻出現在澳門的非法地下拳賽中與 Wong 對打，在《She-Hulk》中應該會詳細交代當中緣由。

【5】Wong 老是常出現

在《Shang-Chi》中與 Abomination 有傾有講的 Wong，於今次的《She-Hulk》中亦會出現，但應該仍然以客串為主，不會成為主線角色之一。然而這已經是 MCU 第四階段中 Wong 有份演出的第四部作品，難怪有人稱 Phase 4 為「Phase Wong」的。

【6】Daredevil 強勢回歸

講到客串，當然不能不提《She-Hulk》當中最重磅的客串 － 由 Charlie Cox 所飾演的 Matt Murdock、亦即「夜魔俠」DareDevil 正式回歸！

自從 Netflix 版本的《DareDevil》影集完結，此版本的 DareDevil 一直被視為黑歷史、未有正式併入 MCU 當中，但就在《Spider-Man: No Way Home》之中，Matt Murdock 就作為 Peter 的辯護律師現身，當時已經引起 Fans 一片嘩然，而今次《She-Hulk》當中，他更將再次穿起 DareDevil 的戰衣作戰，甚至有可能在法庭上與 Jennifer 有對手戲，難免各位 Marvel Fans 大感興奮。