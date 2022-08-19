《幻塔》捏人系統被玩壞 火影忍者、鬼滅之刃、原神角色全面進場｜由中國完美世界旗下Hotta Studio工作室開發的開放世界動作角色扮演手機遊戲《幻塔》最近正式推出台版及國際版，本作被視為《原神》的競爭對手，在公開之前就備受手遊玩家關注；但結果在遊戲好不好玩之前，其角色創建（捏人）系統卻已經極速被玩家們玩壞。



捏人系統千變萬化 原神、火影角色最受歡迎

《幻塔》和《原神》其中一個最大的分別是玩家可以自訂在《幻塔》的主角造型，而且其捏人系統還有一定的自由度，還有眼罩等少量飾品供玩家配搭，如此一來創意無限的網民及玩家們自然是藉此盡情發揮，捏出《鬼滅之刃》的彌豆子、《火影忍者》等動漫中的人物參戰，造型維妙維肖一看便認得出。

一眼就能認到的有佐助、培恩、鼬太知、希索加、紅A...左上大概是金木研？

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在《幻塔》自製《原神》角色

教人哭笑不得的是有不少人在《幻塔》中捏出「甘雨」、「胡桃」等來自《原神》的角色；而《幻塔》的捏人系統可以供玩家上傳自己捏好的人樣到伺服器上，其他玩家則可以複製該外觀自己使用。同時遊戲還有統計各ID的使用量、將最熱門的角色造型在大廳中公開，人氣最高的也大都是來自《原神》的造型；只不知道這是要理解為原神玩家都對《幻塔》有興趣紛紛過去玩，還是玩家們根本沒有對《幻塔》認真投入，所以才使用更喜愛的《原神》角色造型呢。

服裝因為設計限制不會太相似，但此外的地方都頗有神韻

除了動漫人物之外還有一些歷史人物被捏進去，像是希特拉等；不過撰文之時已無法在遊戲內找到希特拉的造型了，可能是被官方和諧了吧。

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