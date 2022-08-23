日本網友票選動漫史上最強老師／師父角色 頭十竟然沒有他｜在各個動漫作品不時都會有「老師」或「師父」類的角色出場，教授主角招式來對付更強大的敵人，或是作為人生導師傳授做人哲理讓主角得以成長等；最近日本就有網站舉行投票，由網友選出心目中「最強老師/師父角色排行榜」Top 10。



老師角色往往亦師亦友 學生有所成長時最感人

在動漫作品中老師、師父這類角色雖然基本都是配角，但往往都是很重要的存在，扮演繼往開來的角色；畢竟除非是近年流行的「作弊外掛」轉生系主角，否則就算是天賦異稟的主角，也大都需要前人指導、隨著教誨和訓練慢慢變強，而不時會變成《火影忍者》鳴人和自來也般亦師亦友關系，師徒情亦是十分感人。今次的的主題「動漫史上最強老師角色」排行榜，看看日本網友心目中的「最強老師」是誰：

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即睇日本網友票選動漫史上最強老師／師父角色Top10：



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看完結果之後個人感覺這個「最強」排行榜的結果不太貼題，若以戰力論，龜仙人和笛子魔童在龍珠的相對早期就已不是重點戰力了（基本上撒亞人以外的都不是）；而戰鬥力大概是榜上最強的琦玉老師則僅排第7。

或者日本網民理解的最強並非單指戰鬥實力，而是同時考慮了作為老師的見識、心理質素、教育方式以及為學徒著想的心等等。若這樣考慮的話龜仙人和笛子魔童的確是很好的老師；若沒有龜仙人最初的龜派修行，大概也就沒有之後的孫悟空了。

笛子魔童和悟飯之間既是師徒又似父子的關係也十分感人

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另一個奇怪的地方是這個排行榜竟然沒有《暗殺教室》的殺老師，明明殺老師連名字都有「老師」、戰鬥力超強不在話下更是熱愛教育及學生的終極好老師，卻居然沒能打進排行榜，實在是很奇怪。