這遊戲由細玩到大都爆唔到機：連登網民近日一人講一隻超難爆機兒時懷舊Game 。資歷較深的機迷們之間常會說「以前的遊戲比現在難得多」，不少遊戲的難度是小朋友根本沒辨法爆機的程度；而就算是多年後已長大成日的今日，再重玩這些舊遊戲時也未必能爆機，最近有連登網民發帖討論這些由細到大都爆不到機的遊戲。



魔界村、冒險島終極難玩 倉庫番三歲玩到三十幾歲都爆唔到

連登網民「紅白男」早前在連登討論區發表帖文「有咩舊game大個左仲係打唔爆機」，詢問大家除了沒有盡頭的遊戲如Candy Crush之外，有什麼遊戲是由小時候到現時也是未能爆機的，而樓主本人則舉出經典puzzle-solving遊戲《倉庫番》為例子，表示自己二十多年來亦未曾成功通關。帖文引起熱烈討論，留言接近40頁之多。

小編小時候也常用Game Boy玩倉庫番，但是每次都是十關八關左右就卡關了...

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即睇連登討論超難爆機兒時舊Game：



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網民留言各個兒時高難度舊Game，大部份是紅白機的遊戲，像是出了名難的《魔界村》、《高橋名人的冒險島》、元祖《洛克人》系列等；也有人提到《怒首領蜂》、《斑鳩》等彈幕遊戲。

怒首領蜂這類彈幕遊戲真的不是人人都能應付...

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不過公道地說，以前的遊戲之所以比現在難玩，一定程度上是因為舊時電腦技術未發達，硬件和軟件都有限制之下，令到做出來的遊戲裡可能有些反人類的地方，例如各種奇怪的判定和跳躍等；又例如不少遊戲內沒有說明/教學，其實不是不想做，而可能是卡帶容量不足，又或者是太花工夫就索性不做了。但當時遊戲環境就是如此，玩家們也就將這些當成是難度的一種來接受了，畢竟遊戲稍為有些不合理的地方，或者沒有提示各處需要自行摸索，都是樂趣的一種。

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