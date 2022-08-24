玩家自製Elden Ring艾爾登法環Game Boy版 瀏覽器打開免費即玩：

玩家自製Elden Ring艾爾登法環GameBoy版 瀏覽器打開免費即玩｜說《艾爾登法環》Elden Ring是2022年目前為止最成功評價最高的遊戲相信沒什麼人會反對，而在大家等待其（雖未公布但按慣例會推出的）DLC發售期間，熱愛遊戲的玩家們就自行為法環進行更多創作，如最近就有這款「Game Boy版」法環小遊戲。



GameJam作品 瀏覽器打開免費即玩

近年遊戲界流行「Remake」，將舊時經典作品以現代技術及畫面重新製作，讓舊時好遊戲能以現代姿態讓人重新體驗；但另一方面在獨立遊戲、玩家自製遊戲之間卻流行「Demake」，將現代遊戲「降級」去舊時PlayStation 1、Game Boy、紅白機等的懷舊畫面，效果往往意外吸引。如早前就有《血源詛咒》的PS1 Demake版本，最近就有《艾爾登法環》Elden Ring的Game Boy Demake版本「Elden Ring GB」。

在Game Boy裡面也成為艾爾登之王吧！

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「Elden Ring GB」是Game Jam活動「SVGS Summer Jam 2022」的作品之一，玩家可以用瀏覽器打開頁面免費即玩。遊戲非常忠實地用Game Boy經典的螢光綠色還原了《艾爾登法環》中各個代表性場景和元素，如玩家操縱的角色雖然是個細小的Q版公仔，但也是一眼就能看出是騎士造型，十分傳神。

在畫面之外作者也將遊戲的標題音樂remix成Game Boy的8-bit風格。

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當然《艾爾登法環》內容量極多，一個玩家自製的免費Demake版當然不可能將整隻遊戲塞進去，玩家能夠在「Elden Ring GB」中探索侯王禮拜堂、寧姆格福北部及史東薇爾城。作者shintendo提及他有意擴張此遊戲的規模，但在此之前他需要找工作，因此沒有定案。

值得一提是本作可以於Game Boy模擬器以至真正的Game Boy上運行，當然如果想試試用Game Boy打的話就需要有燒錄卡帶的器材和知識才行了。

除了元祖Game Boy外也可以於Game Boy Colour、SP等其他款式運行

按此遊玩艾爾登法環Game Boy版「Elden Ring GB」