校長稱遊戲是毒品！九成退學生因打機？Epic神回：佢地齋拎唔玩｜近日「90%學生被取消學籍系因遊戲」話題登上中國微博熱搜，引發網友熱烈討論，更引來中國Epic商店的官方神回應。



稱網路遊戲是最大的校園毒品 中國Epic Store神回應

「90%學生被取消學籍系因遊戲」話題登上中國微博熱搜引發熱議，原來是在中國計量大學校長徐江榮在2022級新生開學典禮的致辭中提到「網路遊戲是最大的校園毒品，每年被取消學籍的同學90%因為遊戲，而這些學生100%不值得同情」。

如此激進的言論經媒體報導之後在網上引起廣泛關注和討論，有人在中國知名知識網站「知乎」中發起問題「中量大校長開學致辭稱『網路遊戲是最大的校園毒品，每年被取消學籍的 90% 因為遊戲』，如何看待此資料？」，有網民就邀請以每星期都送免費遊戲聞名的平台「Epic遊戲商城」回應，沒想到獲官方回覆，而其評論更是一針見血獲網民一致好評。

Epic商城受邀在知乎回應徐江榮校長的發言。https://www.zhihu.com/question/551312789/answer/2657173610

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按圖放大睇Epic回應學校校長稱遊戲是毒品九成學生因打機退學：



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Epic官方的回應首先打趣地說就這個問題自己沒什麼立場發言，因為「我們的用戶只知道領取免費遊戲，從來都不會玩」，然後回應質疑「90%退學因為遊戲」是否有嚴謹的科學論證或根據，若然沒有，擅自就將遊戲稱為「毒品」未免過份武斷。

然後Epic官方表示慶幸自己的行業是帶給人快樂，最後更留下了十分引起共鳴的一段感受，指自己以往一起打機的朋友，許多都隨著年齡和生活壓力的增加漸漸離開了遊戲；如果遊戲真的是「毒品」，那生活壓力大概就是更毒的毒品，才能將人從遊戲裡都搶走。

https://www.zhihu.com/question/551312789/answer/2657173610

另外也有醒目網民留言指出那些學生被退學的原因可能是喜歡「玩」而不是因為遊戲，只是因為遊戲的消費門檻低、對於消費力不高的學生而言是最普遍的選擇，才令遊戲被誤會為罪魁禍首；如果沒有了遊戲，說不定校長就會在其他娛樂場所見到自己的學生。

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打機可以有益，但凡事都要適量(網路圖片)

關於遊戲成癮這議題一直都頗具爭議性，目前遊戲成癮的定性在醫學界並未獲得共識，如美國精神醫學學會認為現有證據不足以證明遊戲成癮是一種精神疾病。現時已有不少關於遊戲成癮的研究和論文，而其中亦不乏得出遊戲有益身心的結果，如牛津大學就有研究得出每天玩《動物之森》的人更為快樂和身心健康，瑞典研究發現打機有助兒童智力發展等等。而在2019年5月，世界衛生組織將遊戲成癮列入國際疾病與相關健康問題統計分類。

不過就算不用什麼科學研究、只憑常識推論，也可知過度沉迷某樣事物通常都並非好事，遊戲自然也不例外，玩遊戲也應該要有所節制。

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