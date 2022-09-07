Disney+ 9月上架｜雷神4 木偶奇遇記｜Running Man監製新綜藝節目

Disney+ 2022年9月上架新作｜除了Marvel MCU的《雷神奇俠4：愛與雷霆 Thor： Love & Thunder》，還有極具爭議性，以黑人女生扮藍仙子的真人版《木偶奇遇記》。而韓迷更不要錯過，由《Running Man》監製操刀的新綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》。



《雷神奇俠4：愛與雷霆》9月8日上架

Thor失去一切，大戰過後重新出發尋找自我，此時，他的前度地球女友Jane Foster忽然得到力量化身女雷神，二人將合作對抗超強敵屠神者戈爾。更支援IMAX Enhanced功能，但必須要硬件配合。

《雷神奇俠4：愛與雷霆》9月8日上架

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韓國綜藝《韓星地帶：求生大作戰》9月8日上架

由《Running Man》監製操刀的新綜藝節目，主持陣容有「國民MC」劉在錫，伙拍「長頸鹿」李光洙。一連8集生存遊戲，包括8個有趣處境，並要在4小時內完成被指派的任務！

韓國綜藝《韓星地帶：求生大作戰》9月8日上架

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《星球大戰 安道爾 Andor》9月21日上架

《Andor 安道爾》發生在2016年電影《星球大戰外傳：俠盜一號》前5年，講述劇中重要角色西恩·安道爾Cassian Andor為主軸，講述反抗軍同盟尚未成立之際的一段冒險故事，不知又會安排甚麼經典角色客串呢？