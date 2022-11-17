世界盃2022｜因為FIFA World Cup 向仔都是被德國Adidas獨占了贊助，所以另一龍頭NIKE每屆都會安排自家合約球星去拍攝一條宣傳片，而且條條精彩！今次這條新片，日本ACG迷更要留意，因為片尾有一位日本遊戲角色客串！大家一定會估是《足球小將》吧？對不起，這次真的有驚喜啊！



今次NIKE是將遊戲元素加進影片「GOAT Experiment」，一班研究員尤如打《FIFA》一樣，最初只有「真人」麥巴比，跟CG製成的2006年巴塞版「細哨」朗拿甸奴互晒球技。

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研究員不斷收時光機召喚各年代球星落場競技：包括2002及1998年版「大哨」朗拿度（仙童頭好笑）、而C朗拿度就有2022+2004年雙版本，自己傳自己射好不精彩！之後還有荷蘭隊雲迪碧，美國女子隊Alex Morgan、英格蘭女子隊隊長利亞·威廉森出來演身手，記者還發現了荷蘭名宿，要戴黑超踢波的戴維斯，不知你又有甚麼發現？

2002及1998年版「大哨」朗拿度（仙童頭好笑）

2002及1998年版「大哨」朗拿度（仙童頭好笑）

C朗拿度就有2022+2004年雙版本，自己傳自己射好不精彩！

美國女子隊Alex Morgan

荷蘭隊雲迪碧

荷蘭名宿戴維斯有青光眼，獲FIFA授權可戴太陽眼睛出賽。

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而最後……竟然有《閃電11人》的豪炎寺修也客串，他在半空使出必殺技「爆炎風暴」，卻被球證以「禁止虛擬人物參賽」為理由，紅牌出場。

《閃電11人》的豪炎寺修也客串，他在半空使出必殺技「爆炎風暴」

原片連結：Link

其實以前Nike也玩過動畫角色客串足球廣告，C朗拿度就曾經跟《阿森一族》的肥老豆Homer見面。

C朗拿度就曾經跟《阿森一族》的肥老豆Homer見面。

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