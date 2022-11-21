世界盃2022開鑼，日本twitter有網友發現一位身材尤如《足球小將》角色、身型比例達「20頭身」的IG美女，而且她的「小顏」程度亦令同性妒忌！網民更建議日本女子足球隊盡快召她入隊成為大國腳！



【朗報】發現超好身型的IG女子

早前Twitter用戶@takigare3發文，表示IG有位女孩子 @asamice428 身型超好，不看尤自可，一睇就令人想起足球小將那張身型比例超誇張的大集合圖，角色足足有20頭身（即是將身高平分21分，有1分是頭、其餘20分都是身與長腳，超模也沒有這種身材比例！

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次元扭曲的P圖技術

再細心睇，其實po主的所謂推介並不是真心的，IG用家「asamice428」名為神谷麻美，報稱是寫真偶像，近一個月的圖片都修得異常誇張，搞到自己好似《阿凡達》外星人一樣，更可以發現頭和腳旁邊會出現「次元扭曲」現像，這些靈異照片每張有近千人like，而且留言都在讚她又高又小顏，mean到爆。

搞到自己好似《阿凡達》外星人一樣，更可以發現頭和腳旁邊會出現「次元扭曲」現像

這些靈異照片每張有近千人like，而且留言都在讚她又高又小顏，mean到爆。

不尋常的尖下巴，明顯是P圖

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唔P其實並不樣衰

有時她的半身照，又或是拍片，就可以看出真人其實也是身材豐滿，樣子也順眼，而且似乎非常有錢，相片不是遊艇出海就是在名店購物，有錢人的口味真是意想不到。

相片不是遊艇出海就是在名店購物，有錢人的口味真是意想不到。

有時她的半身照，又或是拍片，就可以看出真人其實也是身材豐滿，樣子也順眼

神谷麻美似乎相當富有，才不會理會酸民，繼續P圖。

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