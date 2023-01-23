《薩爾達傳說》首部改編動畫電影正在開發　著名男星暗示電影元素

去年，任天堂除了宣布將在今年推出，由旗下熱門 IP 所改編的動畫《超級瑪利歐兄弟電影版》外 、還收購了曾參與《死亡擱淺》、《女神異聞錄5》等製作的數位動畫公司 Dynamo Pictures，並將其更名為「任天堂影業」（Nintendo Pictures）。由此可見，任天堂打算將業務範圍逐漸擴展至影視圈，近日更是被爆料，正在開發另一款熱門遊戲《薩爾達傳說》的動畫電影，難不成我大林克終於要登上大銀幕了嗎（哇酷哇酷）？



《薩爾達傳說》首部改編動畫電影要來了？

根據外媒 GIANT FREAKIN ROBOT 獨家報導，負責製作將在 4 月於美國上映的《超級瑪利歐兄弟大電影》，與《壞蛋獎門人》系列的動畫公司「照明娛樂」 （Illumination），正在開發由暢銷角色扮演遊戲《薩爾達傳說》系列改編的動畫電影，若消息屬實，那這便會是該系列的首部大銀幕之作。而距離上次《薩爾達傳說》改編成影視作品，已是 1989 年的事，不過當時這部動畫由於鬆散的製作，不是很受觀眾們的歡迎。

▼▼▼《薩爾達傳說》首部改編動畫電影▼▼▼

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《怪奇物語》主演 蓋頓馬塔拉佐 暗示《薩爾達傳說》電影元素？

巧合的是，以飾演《怪奇物語》達斯汀（Dustin） 一角聞名的男星 蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo），於前陣子接受媒體採訪時表示，非常想看到《薩爾達傳說》被改編成電影，不過他提出了一個有趣的概念，希望電影不要有任何的角色交談，僅是用畫面與音樂來敘事，讓觀眾能夠徹底沈浸在《薩爾達傳說》的美麗世界中，這也讓粉絲不會因為配音而吵架。難道 蓋頓馬塔拉佐 真的握有關於《薩爾達傳說》電影的相關消息，而這正是在暗示大家？

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