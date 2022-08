《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》動畫電影海報釋出　明年將分兩部上映

2018 年上映的動畫電影《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(台譯:蜘蛛人:新宇宙;Spider-Man: Into the Spider-Verse) ,其獨特的畫風與優異的故事內容不僅獲得觀眾們的一致讚賞,更拿下了第 91 屆奧斯卡金像獎的最佳動畫長片獎,該片的成功也讓索尼對開創《蜘蛛宇宙系列》動畫電影感到相當有信心,便開始製作續集《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(台譯:蜘蛛人:穿越新宇宙;Spider-Man: Across the Spider-Verse),電影預計將在 2023 年 6 月 2 日上映,官方也於近日釋出了首波宣傳海報!



《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》將繼續圍繞著「蜘蛛俠」麥爾斯·摩拉斯(台譯:邁爾斯·摩拉斯;Miles Morales) 展開,相信有不少人對於,由《月光騎士》奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)飾演的「蜘蛛俠 2099」,僅在《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》的片尾彩蛋中登場感到可惜,沒關係,這次「蜘蛛俠 2099」將在《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》擔當主要角色啦!此外,由日本東映株式會社受權製作的特攝劇集《蜘蛛俠》角色亦將出現在續集中!

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》的首張海報近日在Twitter上釋出。

故事內容龐大,《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》將分成兩部分上映!

不過由於《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》故事內容龐大,團隊打算將其拆分成兩部分上映,2023 年 6 月 2 日推出的為第 1 部,而第 2 部將在 2024 年 3 月 29 日上映,據監製 艾米帕斯卡(Amy Pascal)透露,本片將著重於麥爾斯和「女蜘蛛俠」關史黛西之間的愛情故事,希望製作水準能一如繼往的優質啊!

