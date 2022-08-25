《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》動畫電影海報釋出　明年將分兩部上映

2018 年上映的動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（台譯：蜘蛛人：新宇宙；Spider-Man: Into the Spider-Verse） ，其獨特的畫風與優異的故事內容不僅獲得觀眾們的一致讚賞，更拿下了第 91 屆奧斯卡金像獎的最佳動畫長片獎，該片的成功也讓索尼對開創《蜘蛛宇宙系列》動畫電影感到相當有信心，便開始製作續集《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（台譯：蜘蛛人：穿越新宇宙；Spider-Man: Across the Spider-Verse），電影預計將在 2023 年 6 月 2 日上映，官方也於近日釋出了首波宣傳海報！



《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》將繼續圍繞著「蜘蛛俠」麥爾斯·摩拉斯（台譯：邁爾斯·摩拉斯；Miles Morales） 展開，相信有不少人對於，由《月光騎士》奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）飾演的「蜘蛛俠 2099」，僅在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的片尾彩蛋中登場感到可惜，沒關係，這次「蜘蛛俠 2099」將在《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》擔當主要角色啦！此外，由日本東映株式會社受權製作的特攝劇集《蜘蛛俠》角色亦將出現在續集中！

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的首張海報近日在Twitter上釋出。

+ 10

故事內容龐大，《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》將分成兩部分上映！

不過由於《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》故事內容龐大，團隊打算將其拆分成兩部分上映，2023 年 6 月 2 日推出的為第 1 部，而第 2 部將在 2024 年 3 月 29 日上映，據監製 艾米帕斯卡（Amy Pascal）透露，本片將著重於麥爾斯和「女蜘蛛俠」關史黛西之間的愛情故事，希望製作水準能一如繼往的優質啊！

延伸閱讀：《死亡筆記》06年日版被稱神之漫改 3部日本漫改真人版優秀作品

+ 12

延伸閱讀：

中秋烤肉派對預備GO！乾杯集團推６款「日本A5和牛燒肉禮盒」早鳥價47折，在家爽吃頂級和牛

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】