任天堂《Super Mario》動畫電影宣布延期　上映時改到2023年這天

任天堂大家長宮本茂在4月26日透過官方推特宣布，由照明娛樂製作的《超級瑪利歐（Super Mario）》同名動畫電影上映日期，將從 2022 年聖誕假期延期到 2023 年春季上映。



根據官方推文的內容，北美上映時間從原定的 2022 年 12 月 21 日改成 2023 年 4 月 7 日，日本上映時間延至 2023 年 4 月 28 日。

《超級瑪利歐》動畫電影宣布延期到2023年春季，當中聲優陣容強勁，很令人期待。

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宮本茂表示這是與照明娛樂 CEO 克里斯．梅勒丹德利討論後得到的結果，對此他感到非常抱歉，希望粉絲能再給他們一點時間來拍出一部更加有趣的電影。

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