海關拘捕於社交平台發售破解遊戲主機人士 想買「開心版」要小心｜可能不少玩家在Facebook等社交平台或其他二手交易平台/網站上會見過有所謂「開心版」Switch主機出售，雖然名字聽起來很開心，但在購買這些主機之前要三思，否則一個不慎隨時「中伏」蒙受損失。



玩「開心版」主機唔一定開心

早前香港海關接獲舉報，指有人在網上社交平台開設專頁、收費提供破解電子遊戲機服務，並售賣懷疑盜版電子遊戲；而疑犯已被海關以涉嫌違反《版權條例》拘捕。可能不少玩家在Facebook等社交平台或其他二手交易平台/網站上會見過有所謂「開心版」主機出售，一般而言這些「開心版」主機其實就是破解/規避過的遊戲主機。

雖然現時而言作為用家購買這些「開心版」主機應該是沒有觸犯香港法律，目前為止亦沒有聽說在香港有人因為購買「開心版」或破解主機被捕，但並不代表玩「開心版」主機就完全沒有風險。

在二手交易平台都可找到「開心版」Switch主機

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被破解過的遊戲主機沒有安全保障，被破解的主機內部、或是破解主機時所使用的規避器及其連接的網站等，均可能附有電腦病毒或惡意程式，使用這些主機及規避器有機會令信用卡情報等個人資料流出繼而蒙受損失。

而且若將來玩家不想再玩這些「開心版」主機而將其放售的話，更有可能觸犯相關法例；如《版權條例》就明列任何人如管有侵犯版權複製品作出售用途即觸違法，一經定罪最高可被判監禁四年及每件侵權物品罰款五萬元。

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而除了在社交平台、二手交易平台上有這些「開心版」 主機出售之外，在網上亦不難找到破解主機的教學；相信會有玩家自行按照這些教學來破解自己的主機，不過若自己學會如何破解主機後、再幫其他人破解的話，也是有機會觸犯《版權條例》中「提供規避服務」的法例。

網上不難找到主機破解教學影片

雖然「開心版」破解主機能玩免費盜版遊戲無疑是相當吸引，尤其Switch遊戲的定價向來偏高使得「開心版」份外有吸引力；但作為玩家應該尊重知識產權、不應使用破解版主機和玩盜版遊戲；玩正版就安全放心又有保障。

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