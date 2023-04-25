《男兒當入樽》井上雄彥Twitter發文遭疑辱華　只因一個字母顏色

日本動漫《男兒當入樽（SLAM DUNK）》《台譯：灌籃高手》於去年（2022）底推出電影版《男兒當入樽 THE FIRST SLAM DUNK》，經典回憶時隔26年登上大銀幕，讓許多粉絲都非常感動，也陸續在各國創下票房佳績，除了在日本票房突破112億日元（約6億5千萬港元）外，在台灣票房也超過1億5千萬港元。該作於近期在中國上映，沒想到作者井上雄彥卻因為在推特向中國粉絲問候，意外捲入了「辱華」的風波。



精心繪圖向中國粉絲問候 井上雄彥遭疑「辱華」

《男兒當入樽 THE FIRST SLAM DUNK》自去年底上映後好評不斷，票房成績也相當亮眼。該部電影於4月20日在中國上映，作者井上雄彥特地在推特發文向中國的觀眾們問候，還用心搭配了專門為中國粉絲繪製的動態圖片，沒想到卻因為這張圖片被部分中國網友質疑「辱華」。

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井上雄彥在《男兒當入樽 THE FIRST SLAM DUNK》於中國上映當天發出一則推特貼文，感謝中國粉絲一直以來的支持，並提到非常高興這部電影在中國上映，「希望這個『第一次的灌籃高手』可以讓大家也樂在其中。」貼文搭配了一張電影版主角宮城良田旋轉著籃球的動態圖片，並且還加上了「HELLO, CHINA!」的動態文字，不過由於「CHINA」字樣中的「H」和其他字母的顏色不同，被一些中國網友認為是在暗指「支那」（CINA），質疑井上雄彥「辱華」。

「CHINA」變色暗指「支那」？「井上雄彥」探索概念充滿「辱華」相關主題

「井上雄彥辱華」一事，也在網路上造成許多相關討論。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「井上雄彥」近一週的探索概念中，出現了「CHINA」、「井上雄彥辱華了」、「反酸其他敏感的小粉紅」、「是在影射」等與該話題相關的主題，顯示出近期網路上有關「井上雄彥」的討論，大部分是和「辱華」有關的話題。

在井上雄彥的推特發文底下，也可以看到一些「小粉紅」的留言，「呵呵，是故意把CHINA中的H換成別的顏色，絕對不會去看SD了」、「小日本鬼子把h寫清楚，寫紅色」。

不過許多人都覺得將「CHINA」的「H」換成黃色純粹是配合國旗所做的設計，先前井上雄顏繪制的越南版賀圖也同樣將「VIETNAM」的「T」換成了黃色。雖然出現小小的「辱華」風波，不過這部承載著許多人青春回憶的電影在中國仍然大受歡迎，大部分網友也都給出正面評價，目前在中國的票房已經來到3.7億人民幣（約4.2億港元）。

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月17日至2023年04月23日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『井上雄彥』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】