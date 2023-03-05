漫畫大師井上雄彥必看作品4選　拆解宮城良田的童年故事不容錯過

在台灣上映已經刷破4億台幣票房（香港票房也超過4000萬港元）的電影《男兒當入樽The First Slam Dunk（台譯：灌籃高手）》，成功的勾起了大家童年青春時的回憶，不過《男兒當入樽》的精彩故事在26年前就已經劃下尾聲，相信各位已經將原作漫畫、TV版動畫都刷過溫習過的你一定還在意猶未盡！這時候不妨來看看原作漫畫家的大師井上雄彥其他相當精彩的作品，繼續品味井上大師能巧妙激起熱情與牽動情感的劇情以及精湛動作感的作畫吧！



熱血漫畫家到藝術巨匠：井上雄彥的筆下世界

井上雄彥是出身在日本鹿兒島的漫畫家，以《紫色的楓》獲得手塚賞出道，以寫實畫技以及充滿張力的分鏡見長。23歲時，在《週刊少年Jump》連載多年《男兒當入樽》打開了知名度，也在亞洲各國刮起了籃球的旋風，也深深影響了80，90後。實際上籃球也是井上雄彥高中時的回憶，也曾經是籃球少年，他對籃球的熱情與暸解，都能處處在漫畫中窺見，他筆下的作品，也深深影響了籃球運動不興盛的亞洲國家。

在結束了《男兒當入樽》連載之後，井上雄彥並沒有止住腳步，在休息一陣子之後，到講談社雜誌連載了以吉川英治的歷史小說《宮本武藏》為藍本的刀劍戰鬥漫畫《浪客行》（台譯：浪人劍客），更在隔年回歸集英社的青年漫畫誌《週刊YOUNG JUMP》，連載以輪椅籃球為主題的漫畫《REAL》累積了多年的繪圖實力。在​​​​《浪客行》中，甚至挑戰以墨筆、鉛筆等較難掌控的媒材進行創作，將漫畫作畫的藝術層次提升到新的境界。

在2013年，日本著名神社伊勢神宮甚至邀請了井上雄彥來為遷宮的納奉繪卷進行作畫，對宗教界與藝術界都是一個巨大的深遠的影響。憑藉著他對藝術與創作的熱忱與積累，井上雄彥也從連載漫畫家到漫畫大師，一步步成為了日本藝術界的巨匠。

▼▼▼井上雄彥必看漫畫作品推薦▼▼▼

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《耳環》

名為《耳環》的短篇漫畫是男兒當入樽迷不能錯過的男兒當入樽系列短篇漫畫，《耳環》出自1998年在《週刊少年Jump》上的單元漫畫，描述的是湘北籃球隊五位正選之一宮城良田童年時期的故事，將本篇漫畫中一直沒有特別著墨的後衛宮城良田的背景故事呈現出來。

井上雄彥在訪談中曾經表示過自己在高中時期也曾擔任控球後衛，有許多背景設定都與宮城有所重疊，在劇場版中也能窺見到這篇短篇中設定的關聯性，觀影前或是觀影後都十分推薦再看一次！由於《耳環》是只有在週刊中刊載的短篇漫畫，沒有出成單一冊，僅有收錄在劇場版的畫冊中，想觀看的讀者不妨考慮購入喔！

《宇宙也入樽》（台譯：零秒出手）

《宇宙也入樽》是井上雄彥在《男兒當入樽》後所創作的短篇漫畫，以全彩連載，在當時是具有實驗性質且罕見的網絡全彩漫畫，由於1996年電腦繪圖還不興盛，漫畫全是以麥克筆手繪上色，而不是黑白網點的形式，漫畫風格跟過往作品相比，也相當輕快且幽默十足，是難得一見的調性。

雖然同樣是籃球題材的漫畫，但《宇宙也入樽》的世界觀講述的是未來的科幻世界，籃球已經成為了全宇宙的熱門活動，但人類卻比不上外星人，另宇宙聯賽成為了外星人專屬的賽事而沒有地球人的立身之地。主角等人正是透過地球上大富翁的徵招，想要組隊與體能具有優勢的外星人隊伍進行對抗。比起《男兒當入樽》青春寫實的風格，《宇宙也入樽》的風格較爲天馬行空，但也能展現井上雄彥對於籃球豐富的想像，例如非人類的選手、超體能展現的籃球特技、女性選手等都能在漫畫中登場。

《浪客行》（台譯：浪人劍客）

在結束了較為輕鬆青春的《宇宙也入樽》短篇連載後，1998年井上雄彥以改編自吉川英治的小說歷史小說《宮本武藏》，展開了全新的長篇連載，這次一改青少年的風格，《浪客行》內容嚴肅且充滿張力的暴力與血腥，以日本知名劍客宮本武藏為主角展開，細膩的描述登場人物以及宮本武藏一生的宿敵佐佐木小次郎的一生，內容不只有緊張刺激的刀光劍影戰鬥場面，更有許多井上雄彥對各種事物的思想描寫。

此外在《浪客行》中井上雄彥更是以墨筆等媒材會畫，藝術呈現更上一層樓，拓展了漫畫中結構與作畫之美的呈現，絕對是一生必看的佳作。

《REAL》

在《男兒當入樽》連載結束後三年，1999年重回集英社雜誌連載的青年籃球漫畫，和成名之作《男兒當入樽》雖然都是以漫畫為主題的漫畫，《REAL》與青春熱血風格大相逕庭，而是以輪椅籃球為核心，闡述三位在人生道路上受挫的青年與輪椅籃球相遇的故事。

這也是井上雄彥老師花了許多時間，進行較少人知的「輪椅籃球」的取材與研究之後，以更加成熟寫實的畫風繪製的作品，在劇情方面也更深層，且充滿了對人性的刻劃，對於出了社會的讀者來說，去觀看《REAL》也許會有更深刻的感觸也說不定喔！

看井上雄彥如何將漫畫成為藝術

從少年漫畫到成人漫畫，再從漫畫到電影，井上雄彥老師花費將近三十年，令漫畫技法堆疊出了藝術高度，也不只將才華留在漫畫之中，更能發揚到電影之上，甚至也將自己對世界的影響力，帶到了現實中，例如設立了「男兒當入樽獎學金」持續地幫助日本年輕人築夢，能夠說是多方面回饋於世，相當了不起的創作大師。未來也相當期待在挑戰過電影導演的井上雄彥大師，還會再將怎樣的作品呈現到我們的面前？在這之前，也記得要補完這些精采萬分的漫畫作品喔！

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