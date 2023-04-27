崩壞：星穹鐵道攻略 開荒組隊心得&育成解說必練強力4星角色推薦｜由《原神》廠商米哈遊開發、全球玩家均極為期待的新作RPG手遊《崩壞：星穹鐵道》Honkai: Star Rail已於4月26日早上正式開服，以下為《香港01》科技玩物頻道手遊攻略，包括開荒心得&育成系統解說必練強力4星角色推薦。



1. 每個月記得換10抽

當玩家在任何蛋池抽蛋之後，都會獲得「未熄的餘燼」，可以在商城中的「餘燼兌換」中換取各種道具。最重要的是每個月都可以用餘燼來換10抽（5抽限池+5抽普池），因此玩家在有餘燼的情況下都記得要每個月換好這10抽。

每個月10抽記得換

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2. 強度要求和課金相關

事前有很多玩家擔心《崩壞：星穹鐵道》採用回合制玩法，可能會像《Fate/ Grand Order》、《Granblue Fantasy》等日系RPG手遊般重視強度、往往需要玩家抽取強力的角色及裝備來提升戰力才能有較好體驗；不過按照《原神》的路線，《崩壞：星穹鐵道》對強度的要求不會太過份；在之前《崩壞：星穹鐵道》的公開測試中也有玩家實測成功以0課金打通（測試中開放的）全部內容，至少短期內不用太擔心無課/微課會有生存問題。

但除非很堅持一定要0課，否則還是會建議玩家課齊「大細月卡」，一來性價比高、可取得更多資源令早期練等推圖更輕鬆，也可更快儲石以備將來抽自己喜歡的角色。

小月卡38元一並可獲3000石，即差不多19抽，還原率高

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3. 光錐、魂器和星魂

《崩壞：星穹鐵道》的育成系統和《原神》十分相似（幾乎可說是一模一樣）：光錐即是《原神》中的武器，魂器即是聖遺物，而星魂即是命之座。

光錐有分3至5星，4星或以上的光錐主要靠抽蛋獲得，每種光錐都有效果，只有特定命途的角色裝備時才能生效（可理解為武器種類）；早期建議將重覆的3星光錐進行「疊影」以提升效果強度（即《原神》中的精鍊），有時滿疊影的3星光錐不比4星差，甚至會比4星更強。至於5星光錐，按照《原神》傳統5星武器都是錦上添花、並不存在一定要用5星光錐才能玩的角色，除非是什麼都要課好課好滿的課長，否則毋須投資在光錐抽蛋，建議優先抽取角色。

3星光錐疊影後會強化不少

魂器主要在遊戲中反覆刷指定關卡獲取，玩家在中期最需要獲取和提升的地方；不過在早期不用太在意，先全力衝主線和開拓等級便可。

而星魂即是《原神》中的「命之座」，抽到重覆角色時即可開放額外能力，最多可以「6命」。幸好遊戲（目前而言）也和《原神》一樣，5星角色不需星魂（命座）就已能正常發揮、不會出現需要幾命才能運作的5星角色。而4星角色則可能會在1~2星魂有頗明顯的提升，但也不是0星魂就不能用，而且4星角色是每10抽就能獲得，玩久了累積抽數多之後就自然會有星魂。

星魂a.k.a命之座

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4. 地圖探索要做足

《崩壞：星穹鐵道》並非開放世界遊戲，而是採用關卡式選擇地圖進行，不過每個地圖也有寶箱、機關解謎及支線任務等探索內容。在每個地圖中進行探索可獲得「世界貨幣」，能夠在該世界的「世界商店」中換取道具。而累計消費一定數量的世界貨幣之後就再額外獲得星瓊、抽蛋券等獎勵；加上一些重要道具如主角的星魂都要靠世界貨幣來換取，因此探索遊戲、獲得世界貨幣再消費是遊戲主線以外的重要內容。

世界貨幣其實即是等如《原神》中開寶箱獲得的「印記」

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5. 必練4星角色推薦

回合制遊戲一般都有傾向是重視盾、奶及輔助角色，而打手／輸出角色則往往需要依據關卡和敵人配置來換人；加上遊戲又有跟據屬性剋制來破盾（韌性/擊破弱點）的設計，換言之基本上就是全都要練，差別只在先後。以下推薦一些早期可以積極投資的角色以更快推進度：

+ 2

至於組隊方面基本原則就是 主C+副C+輔助+奶盾，例如無課玩家早期可用免費角色組成黑塔或希露瓦（主C）+丹恆或主角（副C）+艾絲妲（輔助）+三月七（奶盾）的陣型；輸出角色最好因應要打的敵人弱點來更換，而玩到中期開始有5星角色之後亦是跟據角色定位來替換成員，例如有白露就可換走三月七。當然除了此基本編成之外還會有特殊組法，不過就要有相應角色才能組出來了。

無課編成已能用很長時間

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