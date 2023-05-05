崩壞：星穹鐵道攻略 遺器育成心得 全角色推薦遺器套裝/主屬一覽｜《崩壞：星穹鐵道》上市差不多10日，相信不少較勤力的玩家已達到開拓等級30，以至已經完成主線甚至去到40級，《香港01》科技玩物頻道現提供遊戲中後期的重要育成系統「遺器」相關攻略，包括遺器系統說明、效率強化心得和全角色推薦配裝一覽。



40級前不用猛力刷遺器 但亦需要適度升級

遺器是《崩壞：星穹鐵道》育成的一部份，可理解為一般RPG中的裝備或防具，是遊戲中角色育成最重要的部份。遺器分成一般遺器和次元飾品兩個部份；前者可在地圖寶箱及世界商店等獲得，亦可消耗開拓力反覆刷「侵蝕隧道」關卡獲得。而後者則需要在模擬宇宙中到達特定層數之後，消耗40開拓力或1個沉浸力（能隨時以40開拓力交換）獲得。

遺器和《原神》中的聖遺物大同小異，如果有玩過《原神》的話不難上手。

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遺器分成頭、手、軀幹和腳4個部份，而次元飾品則分成次元球和連結繩兩部份；裝備同一系列的遺器可額外獲得套裝效果。而每個遺器和次元飾品都有「主詞條」（主屬），會隨著遺器的等級提升成長（金色遺品最高15級，紫色12級）；頭和手的主詞條固定為生命值和攻擊力，軀幹和腳的主詞條則為隨機。同時每個遺器和次元飾品亦有不定數量的隨機副詞條；遺器每3級（到達3、6、9、12、15）會隨機獲得或強化一條既有副詞條。

可想而知如果想完美畢業，就需要為角色刷到指定套裝、指定主屬而且升級時副詞條也是完美強化的整套遺器，需要不少時間和心力。不過早中期不用太在意副詞條，只要套裝和主屬合適便可。同時建議到開拓等級40、升上均衡等級3之後才開始刷遺器，因為要到均衡等級3開始遺器關卡才會出最高級的金色（5星）遺器，換言之玩家早中期所用的紫色（4星）遺器基本上全是過渡裝，最終目標是換成全身5星遺品。

刷出5星遺器是玩家中後期開始的主要目標

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但這並不代表玩家所用的4星遺器就不用升級，首先遺器有升和沒升的能力差距極大，如果完全不升的話連主線過關都會有困難，莫說要刷關及打高難度的模擬宇宙；二來已升級的紫色遺器可以在取得5星遺器之後讓級第二/第三梯隊的角色使用，或是直接當成肥料吃掉；因此不用太過在意節省遺器肥料，先將主力角色的遺器都升到+9以至+12，輕鬆推圖刷關到40級之後才逐步換成5星。

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以下推薦遊戲中全角色的遺器套裝及主屬配置；注意只是其中一款可用配置，實際中想要達到最佳效果還需要考慮到所用的武器（光錐）、角色的星魂（即原神中的命之座）及組隊編成；不過一般而言用推薦配置都不會太差了。另外是次元飾品中「~屬性傷害」的主詞條很難獲得，早期不用勉強，可先用攻擊力或其他主詞條的暫代。

按圖放大全角色推薦遺器及主詞條配置（按角色屬性排列）：



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