任天堂流淚｜《薩爾達傳說：王國之淚》5月12日才於 Nintendo Switch 上推出，卻已有6萬人率起流下「薩爾達傳說：網民之淚」（哭）。玩家 Buyo Lee 5月9號在facebook報告趕在下集推出前打爆上集《荒野之息》的消息，背後原因帶著濃濃的洋蔥味，原來他是代已逝的親哥哥完成冒險，弄哭6萬多位網友。



選《薩爾達傳說：荒野之息》為人生最後遊戲

Buyo Lee 在FB發文中，《薩爾達傳說》這遊戲，是連繫他跟癌症去世的哥哥「李崇碩」一個重要的回憶。原來Buyo的哥哥生前因癌症末期需接受安寧照護，喜歡打機的哥哥跟Byuo說，如果要選一款遊戲陪他走最後一程，他會選Switch的《薩爾達傳說：荒野之息》，Buyo按哥哥的要求，馬上購入 Switch 主機跟《荒野之息》，一整晚在病房陪哥哥玩入門新手任務。

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兄弟，你走代我走下去！

原來，哥哥心中早知，自己已沒法再踏出病房，在這個世界留下腳印，於是想在餘命消逝前都在《Zelda》的世界：海拉魯中冒險。哥更表示，若自己未能走完全程，就托付弟弟代他完成餘下的冒險。Buyo Lee 當然一口答應，而哥哥後來亦不幸未能親自打爆機。

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趕在《王國之淚》前打爆上集

然而人心肉做，Buyo Lee 在哥哥離開後的這數年，仍遲遲沒能走入魔王城攻略最後大波士，原來Buyo害怕遊戲要是打爆了，跟哥哥的最後聯繫就會從此中斷，於是遊戲跟誓言都都被他藏起來，不去碰、不去面對。後來因續集《王國之淚》宣布推出，Buyo Lee終於鼓起勇氣，兌現諾言將遊戲打爆game clear，Byuo表示：「打完王的瞬間 不知道為什麼滿臉都是淚」相信他是一邊打、一邊回想起兩兄弟一起打機的日子，邊流淚邊按手掣吧……

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熱情又溫柔的好哥哥

回想起亡兄，Buyo Lee 表示他過去不敢向別人提起哥哥的死，怕別人拿哥開玩笑，自己會受到傷害。但當完成了「薩爾達」後，弟弟終於能夠大聲跟所有人表達哥哥究竟有多好：這個好兄弟「會買遊戲給弟弟」、「會買電腦給弟弟」、「會買顯卡給弟弟」，「送 Steam 遊戲給弟弟時還會付上 NO GAME NO LIFE 的msg」，真是太熱情太溫柔了。

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事主提醒網友愛要及時、共勉之

Buyo Lee 到最後最後，也沒忘記多次向兄長表演感謝和思念，並奉勸網友愛要及時，心中有愛就要大聲說出來，別等明天，因為每天都可能是你跟摯愛相處的最後一天。

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任天堂流淚｜台灣代理送弟弟續集遊戲 再續兄弟冒險旅程

這超催淚的事件在facebook傳開之後，Nintendo台灣代理傑仕登公司的公關更DM Buyo Lee ，表示全公司上下都非常感動，並想贈上一隻《薩爾達傳說：王國之淚》遊戲，以延續兩兄弟的羈絆和冒險。Buyo Lee 回覆說「WOW 真是太棒了。謝謝任天堂 哥哥知道一定會爽死」相信CHing他已經走出哥哥去世的陰霾，更不避諱「死」這個字，將對兄長的思念化成正能量，好好過日子、好好打機。

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《Zelda：TOTK》的主機選用Zelda最具代表性的綠+白主色（鍾世傑 攝）