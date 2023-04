Switch 年度大作《薩爾達傳說王國之淚》(Zelda 2 / The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) 5月12日先出,但日本任天堂照慣例,提早兩星期在4月28日率先發售相應Switch OLED特別版主機,馬上來個率先開箱。



無須要太多色

《Zelda:TOTK》的主機選用Zelda最具代表性的綠+白主色,TV Dock底座使用簡潔的燙金紋章風格圖案,格調高貴而內斂,如果你也喜歡Zelda有留白、有空間的風格,相信此機會比早前《斯普拉遁3》和《PKM朱紫》兩款顏色鮮豔的特別版主機更合你口味。(留意《薩爾達傳說王國之淚》特別版主機並不是數量限定品,另外套裝只包主機/Joycon手掣/TV Dock底座/火牛,不包括遊戲軟件)

《Zelda:TOTK》的主機選用Zelda最具代表性的綠+白主色(鍾世傑 攝)

+ 2

手掣光面、啞色層次交錯,圖案不多不少剛剛好。而兩條特別色的防跌金手繩也是一絕。

兩條特別色的防跌金手繩也是一絕。(鍾世傑 攝)

TV Dock底座使用簡潔的燙金紋章風格圖案,記者喜歡它不像其他特別版主機,硬是要在所有空間都加點圖案,格調高貴而內斂。

TV Dock底座使用簡潔的燙金紋章風格圖案(鍾世傑 攝)

《薩爾達傳說王國之淚》買機買game有乜特典?

購買行貨《薩爾達傳說王國之淚》主機/遊戲/配件,不同的組合會送不同的特典:

如購買作《薩爾達傳說王國之淚》Switch OLED特別版主機,又或是購買任何Nintendo Switch主機+《薩爾達傳說王國之淚》game,就可以得到《薩爾達傳說王國之淚》圖案電腦檯桌墊(80cm x 30cm),用料相當厚身,高級感滿滿。(只限定網店及實體店)

買《薩爾達傳說王國之淚》任何版本遊戲+1款《王國之淚》相關配件(Pro控制/便攜包/Amiibo林克),會送1個硬身的9cm圓形萬用拉鏈掛包,大既可放入一對有線耳機,底面都有Zelda的圖案,更連爬山扣。(只限定網店及實體店)

買《薩爾達傳說王國之淚》任何版本遊戲,送10cm x 9.5cm 自動封口收納包(只限只定網店及實體店)

在任何遊戲店買《薩爾達傳說王國之淚》任何版本遊戲,送早期購入特典:綠色皮製限定鎖匙包(送完即止)

