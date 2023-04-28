Switch 年度大作《薩爾達傳說王國之淚》(Zelda 2 / The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) 5月12日先出，但日本任天堂照慣例，提早兩星期在4月28日率先發售相應Switch OLED特別版主機，馬上來個率先開箱。



無須要太多色

《Zelda：TOTK》的主機選用Zelda最具代表性的綠+白主色，TV Dock底座使用簡潔的燙金紋章風格圖案，格調高貴而內斂，如果你也喜歡Zelda有留白、有空間的風格，相信此機會比早前《斯普拉遁3》和《PKM朱紫》兩款顏色鮮豔的特別版主機更合你口味。（留意《薩爾達傳說王國之淚》特別版主機並不是數量限定品，另外套裝只包主機／Joycon手掣／TV Dock底座／火牛，不包括遊戲軟件）

《Zelda：TOTK》的主機選用Zelda最具代表性的綠+白主色（鍾世傑 攝）

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手掣光面、啞色層次交錯，圖案不多不少剛剛好。而兩條特別色的防跌金手繩也是一絕。

兩條特別色的防跌金手繩也是一絕。（鍾世傑 攝）

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TV Dock底座使用簡潔的燙金紋章風格圖案，記者喜歡它不像其他特別版主機，硬是要在所有空間都加點圖案，格調高貴而內斂。

TV Dock底座使用簡潔的燙金紋章風格圖案（鍾世傑 攝）

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《薩爾達傳說王國之淚》買機買game有乜特典？

購買行貨《薩爾達傳說王國之淚》主機／遊戲／配件，不同的組合會送不同的特典：

如購買作《薩爾達傳說王國之淚》Switch OLED特別版主機，又或是購買任何Nintendo Switch主機+《薩爾達傳說王國之淚》game，就可以得到《薩爾達傳說王國之淚》圖案電腦檯桌墊（80cm x 30cm），用料相當厚身，高級感滿滿。(只限定網店及實體店）

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買《薩爾達傳說王國之淚》任何版本遊戲+1款《王國之淚》相關配件（Pro控制／便攜包／Amiibo林克），會送1個硬身的9cm圓形萬用拉鏈掛包，大既可放入一對有線耳機，底面都有Zelda的圖案，更連爬山扣。(只限定網店及實體店）

買《薩爾達傳說王國之淚》任何版本遊戲，送10cm x 9.5cm 自動封口收納包(只限只定網店及實體店）

在任何遊戲店買《薩爾達傳說王國之淚》任何版本遊戲，送早期購入特典：綠色皮製限定鎖匙包（送完即止）

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