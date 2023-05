薩爾達傳說 王國之淚 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 你還未開始玩?外國已經有高手試出94分鐘Speed Run 高速爆機了、即睇神人壯舉!



開放世界 可直接殺入魔王城

上星期五很多人在收工後趕到game鋪帶《薩爾達傳說 王國之淚》回家,希望在星期六、日大玩特玩,但想不到已經有神人打爆機,而且由開game到打完最後大波士,僅僅只用了1小時34分33秒!YouTube上有些叫「Speedrun」的影片,是一種高手玩家之間鬥快打爆機的較量,並將過程錄成影片上載至YouTube,冇花冇假。

gymnast86 更單單靠4粒心心最低血量、也沒有走特別的路線搜尋防具,盡可能減少戰鬥次數,盡快殺到最後迷宮;除了大叫好厲害之外,也想了解一下大師如何快速通關:今集Speed run無法一開game即殺到魔王城,必須先完成各神廟,解放林克右手「究極手」、「餘料建造」、「通天術」和「倒轉乾坤」4大能力,另外還要取得最重要的「滑翔翼」,否則是無法爆機的。

,解放林克右手「究極手」、「餘料建造」、「通天術」和「倒轉乾坤」4大能力

另外還要取得最重要的「滑翔翼」

戰鬥:需要學會幾種高階技

《王國之淚》跟上集《荒野之息》一樣,沒有角色Level及攻擊力、防禦力等數值,強弱就看你手上有甚麼武器防具,另外你會在片中發現神人他單靠4粒心心就殺到最後,原因是他熟練了多種技巧:

1)利用怪物掉下的材料如獸牙、雙角,與一般劍、棍合成為強力武器。

2)利用弓及各種特殊材料發射爆炸、冰結箭,埋身肉搏前先令對手血量大減。有時更要利用高階技術「平地滑翔翼cancel」射箭。

3)利用平地開滑翔翼、盾防、拉弓等狀態,發動高階技巧「林克時間」,回避敵人攻擊外更可進入慢動作時間,瞬間連續出招,殺傷力極高。

Speed Run 可能會令你錯過不少劇情,是一種志在以最快速度爆機的挑戰,不過影片中還是會看到一些非常後期的劇情,又會看到最後波士的真身,如果不想被劇透,就不要點擊以下影片了。

⛔溫提|本圖輯尾8張圖有劇透成份⛔

