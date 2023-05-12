Switch 年度大作《薩爾達傳說王國之淚》(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom／簡稱 Zelda TOTK ) 5月12日發售，11號香港市面美版、日版、甚至港版都有偷跑，那正日的售價和供貨量如何？港版／日版／美版之間有何分別，又應該買那個版本呢？



行貨一般版大量供應

今次 Zelda TOTK 在香港舉行了12點凌晨首賣，由於場內有抽$1主機／限定版遊戲的優惠活動，排隊人龍頗多。之後帶大家回到深水埗黃金電腦商場，10點半左右已開始有鋪頭提早開門，方便玩家買game。在黃金商場，一般版遊戲售$398，有鋪頭將港行買game特典皮製鎖匙包抽起，要加$20先有。關於今次一般版遊戲沒炒風，傳聞1：淘寶有人檢舉正版水貨，令到遊戲無法進口有關、傳聞2：一早已經有開心版，所以國內需要大減，信不信由你。

在黃金商場，一般版遊戲售$398，貨量足夠。

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不過都有人在Facebook群組叫價$999，記者在此祝你早日成功賣出。

港／美／日版有一個分別

部份鋪頭同售港／美／日版，劃一賣$398，供貨量非常足夠。問到3個版本分別，店方表示其實玩起來的字幕、語音均可玩到中英日文；唯一分別是，如將來有免費／收費DLC內容，都要去相應的eShop購買／下載，所以按自己使用習慣去買就可以了。

美／日／港行3個版本分別在，如將來有免費／收費DLC內容，都要去相應的eShop購買／下載

amiibo炒起／Collector版海鮮暗價

普通版遊戲沒炒味，人人有game玩，新款的林克amiibo就有小炒風，原價$150升到$198。Collector's Edition 典藏版遊戲boxset（官方價$998）大部份鋪頭不標價收起賣，要問有沒有貨才會報價。記者問過幾間，叫價由$980至有點過火的$1380都有，有點放長線「釣水魚」的味道，所以買時要小心問清楚不要心急。

Collector's Edition 典藏版遊戲boxset（官方價$998）大部份鋪頭不標價收起賣，新款林克amiibo由原價$150升到$198。

特別版主機趺價

可能因為Switch推出的年份太久，又盛傳2024年換新機，在這個moment仍然會買OLED版主機的人，實在少之又少，所以原價$2,740的格調高貴、設計內斂的《Zelda TOTK》 Swtich特別版主機，已經跌價到$2400，至於限別版Zelda Pro手掣，就照賣500蚊左右，沒有炒價。（《薩爾達傳說王國之淚》特別版主機並不是數量限定品，另外套裝只包主機／Joycon手掣／TV Dock底座／火牛，不包括遊戲軟件）

《Zelda：TOTK》的主機選用Zelda最具代表性的綠+白主色（鍾世傑 攝）

購買行貨《薩爾達傳說王國之淚》主機／遊戲／配件，不同的組合會送不同的特典：

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