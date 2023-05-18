Nintendo Switch OLED 版主機從2021年10月發售，2年來已售出近1,400萬台，「任天堂支援部」官方Twitter今時今日才來警告玩家，出機時很多用家都做錯了一件事！網友大罵：「大佬你唔好出Switch 2代先講……」



Switch OLED 版主機｜機面出廠已貼有防爆膠膜

原來，近日有日本網民在購買Switch OLED 版主機時想加「防爆保護貼」，卻發現OLED屏幕上竟然有一張很薄很薄的保護貼，不知在「加芒貼」前是否應該除去這張膠膜，於是向任天堂留言提問，並得到官方推特帳號 @nintendo_cs 任天堂サポート 回應：「Nintendo Switch（OLED型號）的屏幕，從一開始就貼上了「防飛濺膜」，以防止OLED屏幕損壞時碎片飛散。此貼膜附著力強，強行撕下無法復原，請勿撕下此貼膜。」

可以貼上貼｜唔好亂咁撕

任天堂順道也將相關問答轉載到官方Twitter，此po一出根本是「一言驚醒彈珠人」，原來絕大多數新版主機用家，根本不知道機面有張貼膜！官方再補充一句，「防飛濺膜」上可直接再加貼「玻璃保護貼」，但如果將來換貼，在清走舊貼時就要小心，不要連「防飛濺膜」也一齊撕走了！

任天堂 Nintendo Switch 主機其他使用禁忌

01 長期不玩也危險｜至少半年駁一次火牛充電

任天堂曾在twitter發文說道：「遊戲機內的鋰電池若長時間未充電，或會導致日後無法充電的情況」為避免 你的 Nintendo Switch 主機遭到無法逆轉的損害，官方提醒用家，可以每半年替 Switch 駁上火牛充一次電，即能維護電池壽命。

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02 避開高熱｜不要放在車頭雜物箱

Switch是精密機器，加上內置鋰電，最忌就是長期存於高熱環境。但原來日本人自駕遊帶Switch解悶，下車時就將Switch放在車頭玻璃下、又或是長期收藏在車頭雜物箱。因此而弄壞的Switch主機數量頗多，所以任天堂也曾出文提醒，Switch主機應存放在陰涼地方。

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03 清潔主機｜不能亂用消毒酒精

三年新冠疫情令大家都更注意衛生，不少人會用含酒精消毒用品清潔數碼電器，但「任天堂サポート」就溫提用家：酒精可能會令Switch主機以及Joy-Con手掣塑膠部份褪色甚至變形。正確的官方建議清潔方法如下：（點小圖放大看）

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04 micro SD卡｜咪買錯、更咪裝錯

老實說Switch的micro SD卡槽設計一點也不好，安裝和拔出都不易（尤其是舊版機），最終不單整壞卡，更嚴重要連卡槽都插壞；任天堂有拍片教授裝卡法，並提醒不要買錯卡的品種。

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