Switch主機手掣清潔教學　任天堂警告不能用這東西　用錯隨時爛機

【Switch清潔指南】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情加上人氣大作《動物之森》（動物森友會／Animal Crossing）帶動下，任天堂（Nintendo）Switch主機近日熱炒。任天堂警告，清潔Switch時切勿使用酒精，並給出官方清潔建議。

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，不少人都會用含酒精消毒用品清潔數碼電器等，消滅病毒。不過任天堂於官方Twitter「任天堂サポート」明確表示，應避免使用酒精清潔Switch主機以及Joy-Con手掣。

（任天堂）

任天堂解釋，酒精可能會令Switch主機以及Joy-Con手掣塑膠部份褪色甚至變形。任天堂亦不建議用非酒精類消毒產品清潔，因同樣可能損害塑膠部份。

那究竟應該如何清潔Switch主機及Joy-Con手掣，官方就有以下建議：（點小圖放大看）

點分新舊版Switch、Lite、國行？注意要點防受騙

目前市面上出售的Switch大致分為三個版本，即Switch（舊版）、Switch（新版）及Switch LITE，當中以Switch（新版）為主流。而中國內地去年底亦推出Switch行貨（新版），代理商為騰訊，包裝則印上「國行正品」字眼，究竟這些版本有什麼分別，又是否通用呢？

↓↓↓↓任天堂Switch不同版本分別（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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Nintendo Switch 主機慳電6招 簡單設定延長電池續航力

Switch雖然可以隨身攜帶非常方便，但耗電量亦大，如果外出遊玩時突然無電便掃興了。其實只要按以下6招簡單改動Switch主機設定，可以節省電力，延長主機續航力。

↓↓↓ Switch慳電6招 ↓↓↓

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