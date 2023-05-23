《我推的孩子》Netflix播出至新章「戀愛真人show篇」，劇情疑影射2020年參演《雙層公寓》戀愛真人秀，最後抵不住網絡欺凌自殺身亡的女摔角手木村花。事件在日本Twitter炒得很熱，究竟《我推》是否像某香港藝人一樣缺德，拿別人的死拍片抽水？



因一件洗壞的衫而自殺身亡？

《雙層公寓》、《單身即地獄》這類靚仔靚女戀愛真人show浪漫又養眼、收視話題雙贏。在標榜劇情全屬參加者真實反應的背後，多次被指製作組有在背後操控劇情。可能你覺得此舉只求增加戲劇性，無傷大雅，但2019年至2020年參演Netflix+富士電視台合製真人show《雙層公寓》的女摔角手木村花，卻因為一件被洗衣機洗爛的衣服，以及一個激動的反應，每日被成千上萬酸民以言語暴力網絡欺凌：「為件衫瓜瓜嘈、八婆快消失！」「你死咗佢啦！」當時節目因疫情停拍、獨居的她終受不住壓力，在家中自殺身亡，年僅22歲就賠上生命。而《我推的孩子》第6集，女角黑川茜的遭遇被指完全影射木村花事件，事件在日本Twitter引發熱議！

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我推的孩子發死人財影射雙層公寓木村花自殺事件？

木村花受不住網絡欺凌，在家中自殺身亡，年僅22歲就賠上生命。

我推的孩子被指影射木村花自殺事件｜案發整理

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木村媽為女兒與電視台對簿公堂

木村花媽咪木村響子在女兒遺物手機中，發現製作組與女兒的即時通訊紀錄，可見劇組為加強戲劇效果，強迫木村花在洗壞衣服後作出有違性格的過激反應，這點才是真正殺死木村花的致命原因。她一直為女兒平反、向電視台追討1.4億日圓精神傷害理賠；但電視台只是將木村花參演的集數下架、網民怕負上刑責，將惡言刪去，事件就不了了之。

媽咪木村響子指《雙層公寓》製作組要對女兒的死芒負責。

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《我推》作者對木村花二次傷害？

《我推的孩子》「戀愛真人show篇」是否心疑不軌，利用木村花自殺的橋段做文章呢？

故事講到男主角阿庫亞參演一部有大量型男索女的戀愛真人show，個性認真的女演員黑川茜，同樣因為劇中一些舉動，招來網民網絡欺凌。而劇組更疑似為了炒流量炒話題，任由黑川茜被辱罵而不加阻止。好在阿庫亞最後阻止了黑川茜自尋短見，更聯同一班參演者阻止事件惡化；劇情認真探討了公眾人物飽受網民、輿論攻擊，性格愈認真的人傷害愈大，作者似乎傾向為木村花抱不平。

《我推》第6集中，女角黑川茜的遭遇被指完全影射木村花事件。

個性認真的女演員黑川茜，在真人秀內的表現招網民拉黑，被大舉網絡欺凌。

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木村媽批動畫商為賺錢食人血饅頭

這段劇情早在幾年前漫畫連載時已存在，為何木村響子選擇今日才發難呢？考慮到《我推》動畫化後知名度大增，木村媽看到女兒遭遇相似的劇情被搬上螢光幕，又怎會不動氣，於是她就在Twitter上表達不滿，批評動畫商為賺錢不擇手段，她打從心底輕蔑這種作品。意想不到的是，一些網民卻傾向支持《我推》，反過來指木村響子「拿自己女兒的死去做文章，暗指她利用《我推的孩子》的人氣發死人財要求賠償」。

木村響子在Twitter上表達不滿，認為《我推的孩子》抽死者水很難看

有比較客觀的動畫迷分析今次事件：《我推的孩子》用心寫劇情，希望觀眾有共嗚，向網絡欺凌SAY NO，最終卻令一位網絡欺凌死者的家屬受到二次傷害，明顯作者失敗了。

