三上悠亞AV女優引退前最狂新作番號曝光｜距離三上悠亞引退還有3個月，想不到竟不計前嫌與弄哭過她的片廠MOODYZ再度合作，推出與素人粉絲合演的超喪新片，話題超爆，在FANZA預訂一天、藍光碟版已被秒殺售罄。



三上悠亞感謝Fans｜1個導旅 vs 15位團友

回帶4月尾，三上悠亞曾在YouTube大談煞科戲感想，當中回憶起初出道時，唯一一次拍攝過程痛苦得在片場後台哭崩的往事，網民單靠三上談及的內容已推算出這部舊作番號，以及問題片廠正是MOODYZ。想不到三上這台很可能只是鋪排，因為她根本就沒有嫌棄過MOODYZ廠，更公布在6月20日第二次合作，推出一部新作「Fans感謝巴士之旅2023」（番號：MIDV-400），將1個人帶隊講15個男fans去巴士旅行，由車上照顧他們到溫泉旅館，一齊玩遊戲。此碟在近日於FANZA推出預約限定版藍光（送特別版封面），竟被秒殺售罄。

三上悠亞 Twitter @yua_mikami 相片

三上悠亞Fans感謝巴士之旅2023

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超多LIKE沙灘比堅尼照｜沖繩之旅短片上架

另一方面，3月尾曾在IG公開大量沖繩沙灘比堅尼靚相，但就沒人知道這輯相用處何在，但近日悠亞在自家YouTube終於公開這次沖繩之旅的真正目的，在片中公開了多款自家女裝品牌夏季新裝性感造型，更有比堅尼落水片段。

超多LIKE沙灘比堅尼照｜沖繩之旅短片上架 三上悠亞 Twitter @yua_mikami 相片

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三上 悠亜／Mikami-Yua

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