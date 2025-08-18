《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》由副標題已告訴你，無論你入場前是否喜歡上弦之參猗窩座（Akaza）這角色，散場後都會發現他是今作的真正主角，成功「搶Fo」成為網上熱話；現在就來看看網民為何可憐他、又為何恨透他吧！



壞人做一件好事叫浪子回頭｜好人做一件壞事叫原形畢露

猗窩座（原為人類「狛治」）作為反派角色，他的悲慘身世讓許多人產生同情，但同時他作為鬼的所作所為，尤其是殺害無數人（包括深受喜愛的炎柱煉獄杏壽郎），也讓另一派人無法原諒他，認為「壞人只要展露出善良和溫柔的那面，大家很容易就會忘記他犯下的罪惡，甚至愛上他。反觀好人，只要有一次沒做好，或者犯錯，就容易被貼上惡的標籤，甚至淪為眾矢之的」（來自Threads ＠crypto_mr_r）

本文將總結網民意見，並盡量保持中立，提供平衡觀點，方便大家理解猗窩座這角色的光明面及陰暗面。

猗窩座（原為人類「狛治」）作為反派角色，他的悲慘身世讓許多人產生同情

同情派：可憐之人慘被無慘利用

第一同情原因：命運弄人走上歪路

第二同情原因：被無慘強行轉化為鬼且失去記憶

第三同情原因：十二鬼月中唯一自盡之人顯悔意



狛治童年家貧、為救重病父親偷藥被抓；父親不甘拖累兒子自盡，狛治自此浪跡天涯四處生事，最終被素流師傅拉入道場，照顧體弱女兒「戀雪」（Koyuki），最終更將道場與女兒的未來託付給他；正當幸福看似回歸，未來岳父及未婚妻竟雙雙被毒死，絕望中他屠殺行兇者一派60多人，逃走時被無慘強行轉化為上弦鬼，甚至認為因為他被無慘削走頭顱，所以他一直失去了前世記憶，成了一頭只想變強的瘋犬。網民指：「猗窩座只是想保護所愛的人，卻被命運摧毀。如果沒有那些悲劇，他可能會是個好人。」這受害者變加害者的循環，引發觀眾同情。

猗窩座只是想保護所愛的人，卻被命運摧毀。如果沒有那些悲劇，他可能會是個好人。

猗窩座熱愛挑戰強者，尊重對手（如邀請煉獄杏壽郎變成鬼），讓粉絲覺得他有「武士精神」，動畫戰鬥場面華麗也加分。網民常說：「他不是壞到骨子裡，只是被鬼化扭曲。如果遇到正義之士，可能會是主角盟友。」

網民認為猗窩座不是壞到骨子裡，如果遇到正義之士，可能會是主角盟友。

網民更從細節看出猗窩座作為鬼時仍殘留「人性」，其血鬼術「破壞殺」是源自素流的「鬥技」，足見他飲水思源；他只殺男性強者，從不傷害女性或弱者，這被視為對戀雪的潛意識回憶和原則。在上弦鬼中，只有他恢復記憶後選擇自殺，顯示內心仍有悔意。網民評論：「他最後的微笑和自盡，是對過去的救贖，讓人鼻酸。」

在上弦鬼中，只有猗窩座恢復記憶後選擇自殺，顯示內心仍有悔意

網民認為猗窩座最後的微笑和自盡，是對過去的救贖，讓人鼻酸。

仇恨派點出猗窩座3宗罪：別為大量殺人的凶手找藉口

第一宗罪：悲劇童年不能也為為惡藉口

第二宗罪：乘人之危殺害炎柱非好漢

第三宗罪：只為戰敗而自殺非真心悔過



很多人聚焦猗窩座作為鬼的罪行，認為無論過去多慘，都不能成為殺人藉口。他們覺得同情他等於忽視受害者，並強調《鬼滅》故事主旨是「鬼的惡行不可饒恕」。更批評他在無限列車篇的表現有如小人，等炎柱救出乘客、元氣大傷後才出手，利用鬼的再生優勢占便宜，最後在太陽東昇前狼狽逃走。網民怒吼：「他殺了杏壽郎！杏壽郎那麼好的人，為什麼要死在這種鬼手上？」猗窩座不僅殺人，還享受過程、嘲諷對手，被視為冷血。有人說：「他毀了多少家庭？悲慘過去不能洗白這些。」

猗窩座殺了杏壽郎！杏壽郎那麼好的人，為什麼要死在這種鬼手上？

猗窩座雖然最後選擇自盡，但對於自己作為鬼的「自願」惡行缺乏悔意，他被無慘轉化後積極效忠，殺人無數，從不後悔。他追求強大，視殺戮為「樂趣」，讓人覺得已「墮落」。網民指出：「他自殺是因為輸了，不是真悔過。比起有悔意的鬼（如上弦之壹黑死牟、下弦之伍 累、醫生珠世），他更像自私怪物。」甚至批評作者自己也過度同情他，忽略了故事「惡有惡報」的主旨。

網民認為上弦之壹黑死牟、珠世是更有悔意、更值得支持及同情的鬼。

有人認為作者在無限城篇太刻意幫猗窩座洗白：「連環殺手有悲慘童年，就能原諒嗎？」悲慘過去非為惡的免罪金牌，九柱中身世可憐的人比比皆是，難道又可以為惡嗎？他們覺得猗窩座行為殘忍，身世不能抵消罪惡。更有人借題發揮指，美國民主黨政府就是太重視非法入境者和兇徒的人權，忽視合法公民及受害者的權益，才導致美國近年「七國咁亂」。

九柱中身世可憐的人比比皆是，難道又可以為惡嗎

結語：猗窩座的風評兩極，反映了《鬼滅之刃》對「人性與惡」的深刻探討——鬼也曾是人，惡行往往源自痛苦。愈是恨他或同情他，愈代表原作寫得細膩；故事更寫出人類在大時代中的無助，悲慘角色不計其數，為善為惡取決於你是否遇上對的人：是逼你變鬼的無慘，還是雪中扶你一把的義勇？

如果當初炭治朗遇上的不是在雪中扶他一把的義勇，而是無慘，那又是另一個故事。

祝福大家在逆境中也能遇上與你互相扶持的貴人

