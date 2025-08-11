劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》將於2025年8月14日在香港上映，改篇自同名現象級漫畫的電影最終章，會分為三部曲上映；故事涉及的忠奸角色多達20人，當中的角色關係、恩怨情仇千絲萬縷，無論是資深粉絲還是初次接觸的觀眾，為了讓大家都能完全投入這場鬼殺隊vs無慘+十二鬼月的大戰，馬上為大家解析進場前必識的10大要點。



注意：由於《鬼滅之刃》原作早於2020年5月已連載完畢多時，已沒所謂劇透的問題。本文會如寫解說《鬼滅》故事前文後理，讓各位觀眾更快融入劇情。

重點1｜故事時代背景與世界觀回顧

《鬼滅之刃》由日本漫畫家吾峠呼世晴之作品，於2016年至2020年在《週刊少年Jump》連載，2019年動畫化。故事背景設定在日本大正時代，少年竈門炭治郎慘被不死鬼王「鬼舞辻無慘」手下滅門，為了讓倖存卻變成惡鬼的妹妹禰豆子恢復為人，炭治郎踏上斬鬼之旅。

行程中炭治郎認識了與無慘進行了漫長抗戰的「鬼殺隊」，拜於門下學習斬鬼之術。並與個性膽小、關鍵時刻極為可靠的「雷之呼吸」傳人我妻善逸、「獸之呼吸」豬頭小野人嘴平伊之助結為生死之交，加上能使用血鬼術的「禰豆子」，粉絲笑稱四人是「鬼滅四小強」，在故事中屢建奇功。

重點2｜最強大的正與邪：九柱 vs 十二鬼月

故事去到「無限城篇」，因為「禰豆子」成功克服了吸血鬼怕陽光的弱點，無慘決定派出大軍將此能力收歸己有，而鬼殺隊亦精英盡出，誓要趁這數百年一偶的時機滅絕無慘！但就在大戰開始前，地面竟忽然「中門大開」，眾人被掉到一個無知名且一望無際的地下城，眾人迫切在「無滲」復活前找到其真身！

現時鬼殺隊劍士的最強人物為「九柱」，但因為電影分為上中下部，今集風柱／戀柱／蛇柱／岩柱／霞柱活躍的時間不多，而炎柱風柱亦因陣亡、重傷而沒有出場。另一方面，直屬無慘的最強「十二鬼月」則以實力分成6+6上／下弦月，當中下弦六人早被收拾，而最強者上弘之壹黑死牟則尚未出手。

《鬼滅之刃》粉絲神觀察揭上弦鬼原型 6大上弦鬼全是疫症化身？

重點3｜斬鬼必殺招：五大呼吸法

炭治郎學習的招式為五大基本呼吸「水、炎、岩、風、雷」中的一種，此外還衍生出蛇、花、蟲、戀等旁枝。而後來炭治郎在戰鬥中，發現家族與起始呼吸為「日之呼吸」有緣，且改用了稱為「火之神神樂」（即日之呼吸）的招式，功力大增。

斬鬼必殺招：五大呼吸法

重點4｜三場必睇世紀之戰

直屬鬼王鬼舞辻無慨旗下的十二鬼月，六個實力較弱的位「下弦」早已被鬼殺隊解決。而其餘6人，將分三部曲電影陸續與鬼殺隊戰鬥，上集就先有3個強者出手：

4.1「雷之呼吸」我妻善逸 vs 上弦之陸 稻玉獪岳

在對上一套電視版「杜訓練篇」尾聲，平時永遠一面笑容的「雷之呼吸」傳人我妻善逸，在收到密函後面色大變！原來「上弦之陸」墮姬和妓夫太郎在「遊郭篇」收拾後；頂替其位置的竟是我妻善逸的師兄獪岳！究竟他為何入魔？我妻又能否獨力清理門戶？

「雷之呼吸」我妻善逸 vs 上弦之陸 稻玉獪岳

4.2 水柱+炭治郎 vs 上弦之參 猗窩座

在大熱電影《鬼滅之刃 無限列車篇》中，炎柱煉獄杏壽郎為保護失控火車內的乘客而元氣大傷，最終被強敵「上弦之參猗窩座」有機可乘而戰死。如今炭治郎終於可以為大哥報仇！而且身邊還有「水柱」冨岡義勇助戰，兩位系出水之呼吸的強者，將與猗窩座戰到最後！而在好戰的背後，猗窩座生前一段慘遭過去，並將在電影中透露。

水柱+炭治郎 vs 上弦之參 猗窩座

4.3 蟲柱胡蝶忍 vs 上弦之貳 童磨

童磨是萬世極樂教教主，喜愛將年輕女子吞噬入體內為樂，更稱之為「救贖」。虫柱的姐姐雖未被吸收，也慘死在童磨鐵扇之下。胡蝶忍天生體格短小、臂力不足以斬斷惡鬼之首級，成為蟲柱後她決心研究各種毒物、殺鬼於無型。在《無限城篇》中，她面對殺姐仇敵「童磨」一戰令人看得咬牙切齒，劇力絕不比「炭治郎 vs 猗窩座」的重頭戲弱。

重點5｜三大關鍵角色

胡蝶香奈乎是胡蝶忍繼子，將成為下任虫柱；「獸之呼吸」嘴平伊之助，自小失去雙親、在山野中長大，擁有野獸一樣的直覺及身體能力。兩位均與童磨有仇，在決戰中建奇功。而愈史郎是一位不受無慘控制的鬼，他為了女主人珠世之仇，化身為鬼殺隊一般隊員混入無限城，並利用烏鴉的視角幫助大本營支援隊員。

重點5｜三大關鍵角色

5.1 後援好隊友

當代鬼殺隊的主宮「產屋敷耀哉」身亡後，兒子「產屋敷輝利哉」在「無限城篇」接手成為鬼殺隊的領袖。「音柱」在遊郭篇勝出且慘斷一臂，如今留守後方保護大本營。

「音柱」在遊郭篇勝出且慘斷一臂，如今留守後方保護大本營。

重點6｜無限城也是重要角色

無限城是漫畫《鬼滅之刃》版尾聲一個驚人設定，它就像Nolan電影《潛行凶間》的夢世界一樣，可經由上弦之肆嗚女的琴音控制，不斷改變結構，拖延及分散鬼殺隊的戰鬥力，以待無滅復活。在原作沒有太多描述的「無限城」，花盡動畫公司ufotable的巧手和血本經費，以超強的3D動畫引導製作！可以說，「無限城」本身就是一個你必定要留意的「重要角色」！

重點7｜有錢必睇IMAX／4DX版

製作組ufotable及導演外崎春雄為了建立一個華麗的無限城，增購了大量電腦器材去加快拍攝速度。記者自己在日本已經看了IMAX版本，無論是背景、戰鬥場面、角色大頭，均是《鬼滅》史上最正！香港區8月14日同步上IMAX及4DX版，必睇！

重點8｜兩大天后唱主題曲

《鬼滅》幾部TV版的主題歌如〈紅蓮華〉及〈残響散歌〉，還有電影版的〉炎〉也是近年大熱動畫金曲，今次《無限城篇》一口氣請兩位天后Aimer唱OP〈不會升起太陽的世界〉 LiSA唱ED〈殘酷之夜的閃耀〉，先來看YouTube熱身！

重點9｜片長155分鐘．入場前先做「準備」

電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》片長足足155分鐘、長達 2個半小時！作為無限城篇三部曲的第一章，這部電影承載著為整個系列收尾的重要使命，全片高潮迭起、戰鬥場面不斷，根本沒有給你小便，大家入場前記得先解手，買定飲品零食，盡情享受。

重點9｜片長155分鐘．入場前先做「準備」

總結：來都來了、與鬼滅一步走向10周年

《鬼滅》由2016年2月15日開始在《週刊少年JUMP》連載，來到今年已經算10周年，盡管不斷被恥笑是「靠動畫」、「靠細路仔」而爆紅，但fans則不離不棄。事前被看衰的《無限城篇》，上映至今已在日本狂收200億Yen。不知在香港的成績如何呢？

