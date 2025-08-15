《鬼滅之刃無限城篇》香港上映，首日已大收680萬港元、打破香港的日本電影史上最佳開畫紀錄在日本亦大收220億日圓，人氣大爆發。而在電影中風頭最強的「十二鬼月 上弦之參」猗窩座，除了悲劇過去引得觀眾哭成淚人，原來他與其他上弦月之鬼的名字及造型，竟然都來自多種曾肆虐日本的世紀症病；再想想猗窩座生前至親均受各種症病所害，作者吾峠呼世晴的細節設定真的令人細思極恐！



雖然《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴並未曾真正公開這些設定，但眼利的日本網民卻推理出六大上弦月：墮姬、玉壺、半天狗（刀匠村篇）、猗窩座、童磨和黒死牟六位上弦之月，原型及靈感均源自大正時代或以前肆虐日本的傳染病及疫症。當中有些理論可信性高，有些則比較牽強，信不信由你。

上弦之壹－黑死牟／黑死病：這個名字比較好理解，就是別名的「鼠疫」，病患的屍體上會出現黑色斑紋，這一點也在黑死牟的身上可以看到，可見作者的細心。

上弦之貳－童磨／肺結核：童磨與肺結核的關連並非外表設定，而是其血鬼術可將血液凍結成冰晶粉末，吸入粉未的對手肺泡會瞬間被破壞，繼而窒息至死，與結核病的病徵相似。

上弦之參－猗窩座／麻疹：原來麻珍在日本的古名為「赤疱瘡」（あかもがさ），與猗窩座的日文讀音「あかざ 」相似，亦有網民認為其紅色小背心造型，也與麻疹的症狀相像。

上弦之肆－半天狗／痲瘋：在「刀刃村篇」出場的敵人，最早出場時是一個哭泣的老人，後來則分裂成喜怒哀樂四個分身。而痲瘋這種慢性傅染病，會令患者的神經系統、呼吸道、皮膚、眼部出來肉芽腫瘤，與半天狗初出場時的老人造型很相似。

上弦之伍－玉壺／阿米巴痢疾：玉壺在「刀刃村篇」已經被打敗，它平時會像八爪魚一樣藏身在壺中，並自由瞬間移動。而「阿米巴痢疾」患者腸道也會結出壺狀的傷痂，玉壺可隨意蠕動的身體，也令人聯想到腸道。

上弦之陸－墮姬／梅毒：於遊郭篇戰死、位置被我妻的師兄上弦之陸取代。上弦之陸由一對兄妹共同擔當，其中妹妹墮姬原名「梅」，加上她母親也是「遊女」（日本古時的妓女）且死於性病之一的梅毒，哥哥妓夫太郎竟然妹妹取下這個名字，真的很諷刺。更奇怪是日本有對年輕的《鬼滅》粉絲夫妻，竟然幫女兒取名「墮姬」……